Власти Крыма прокомментировали идею президента Чехии о компенсации

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы «можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа».