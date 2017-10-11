Власти Крыма прокомментировали идею президента Чехии о компенсации

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы «можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа».
«Вопрос Крыма окончательно закрыт. Такова позиция президента России. Для крымчан и россиян именно эта позиция является единственно приемлемой и несомненной. Все остальные мнения субъективны»
По его словам, желание крымчан жить в составе своей исторической родины — России, недопустимо измерять никакими материальными выгодами.
«Это свершившийся, закономерный исторический процесс с которым обязаны считаться все уважающие себя страны мира», — подчеркнул Смирнов.