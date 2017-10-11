В пятницу 13-го в Воронеж может прилететь президент Владимир Путин

Самолет главы государства должен якобы прилететь на Воронежский авиазавод. После чего Владимир Путин на вертолете может полететь в Усманский район соседней Липецкой области. Там пройдет совещание по проблемам сельского хозяйства.

Впрочем, не исключено, что вертолет главы государства может приземлиться и на площади Ленина в Воронеже. Благо, такой опыт уже есть. Три года назад в августе Владимир Путин именно на винтокрылой машине прилетел в центр столицы Черноземья.