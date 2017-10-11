Мотострелковое соединение ВВО подняли по тревоге в Хабаровском крае
На мероприятия боевой подготовки привлечено около 2500 человек, задействовано более 200 единиц техники.
На мероприятия боевой подготовки привлечено около 2500 человек, задействовано более 200 единиц техники.
Хабаровск, 11 октября, AmurMedia.
В Хабаровском крае, в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год, стартовало
Помимо этого, в рамках учения военнослужащие отработают различные вводные в условиях динамично меняющейся обстановки, в том числе и в ночное время суток.
Кроме того, будут отработаны элементы тылового и медицинского обеспечения, в частности эвакуация условно раненных военнослужащих.
В ходе активной фазы учения состоится этап боевой стрельбы из танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2 и стрелкового оружия.
Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено около 2500 человек, задействовано более 200 единиц техники.
По результатам масштабной проверки лучшие подразделения соединений и воинских частей округа смогут претендовать на получение звания «Ударное».