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04:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мотострелковое соединение ВВО подняли по тревоге в Хабаровском крае

На мероприятия боевой подготовки привлечено около 2500 человек, задействовано более 200 единиц техники.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 октября, AmurMedia.

В Хабаровском крае, в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год, стартовало командно-штабное учение с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа. Военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике в район сосредоточения, где выполнили нормативы по подготовке позиций для ведения обороны, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Помимо этого, в рамках учения военнослужащие отработают различные вводные в условиях динамично меняющейся обстановки, в том числе и в ночное время суток.

Кроме того, будут отработаны элементы тылового и медицинского обеспечения, в частности эвакуация условно раненных военнослужащих.

В ходе активной фазы учения состоится этап боевой стрельбы из танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2 и стрелкового оружия.

Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено около 2500 человек, задействовано более 200 единиц техники.

По результатам масштабной проверки лучшие подразделения соединений и воинских частей округа смогут претендовать на получение звания «Ударное».

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