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02:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп обсудил с военными варианты силовых действий против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп во вторник встретился с представителями силовых структур страны и обсудил с ними варианты военных действий против Северной Кореи в ответ на ее растущие ядерные амбиции.

Источник: AP 2017

Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает The Hill.

Американский лидер встретился с чиновниками, занимающимися вопросами национальной безопасности. Трамп заслушал брифинг министра обороны Джеймса Мэттиса и председателя Комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, указывает пресс-служба.

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Встреча Трампа с чиновниками состоялась для обсуждения «вариантов реагирования на любую форму северокорейской агрессии или, если необходимо, на то, чтобы Северная Корея не угрожала Соединенным Штатам и их союзникам ядерным оружием», сказано в сообщении.

Также в Белом доме сообщили, что в расписании Трампа на вторник присутствовал ланч с Мэттисом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

9 октября Джеймс Мэттис заявил, что американские военные должны готовиться к силовым вариантам разрешения ситуации с Северной Кореей.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

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