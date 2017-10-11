Молодежь края присоединится к Гражданскому форуму в Хабаровске

Молодежная площадка начнет работу в «нулевой» день — 17 октября. Ее программу разделят на две тематические вертикали: «Поддержка молодежи» и «Развитие молодежных общественных организаций на территории региона».

В рамках первого направления состоятся панельная дискуссия и форсайт-сессия «Регион будущего», где планируется обсудить существующие меры господдержки. Там участники смогут заявить о том, чего не хватает молодежи.