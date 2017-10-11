Молодежь края присоединится к Гражданскому форуму в Хабаровске
Молодежь края сможет присоединиться к Гражданскому форуму. Напомним, мероприятие проведут
Молодежь края сможет присоединиться к Гражданскому форуму. Напомним, мероприятие проведут
Молодежная площадка начнет работу в «нулевой» день — 17 октября. Ее программу разделят на две тематические вертикали: «Поддержка молодежи» и «Развитие молодежных общественных организаций на территории региона».
В рамках первого направления состоятся панельная дискуссия и
Вторая вертикаль включает в себя проектную работу «Сделай сам», ориентированную на некоммерческие организации. В итоге ее участники презентуют модели НКО и разработают пользовательские сценарии для организации молодежной НКО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на