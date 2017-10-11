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04:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Молодежь края присоединится к Гражданскому форуму в Хабаровске

Молодежь края сможет присоединиться к Гражданскому форуму. Напомним, мероприятие проведут 18—19 октября в дальневосточной столице. Для активистов организуют около 30 дискуссионных площадок, экспертных сессий, тренингов и семинаров.

Молодежная площадка начнет работу в «нулевой» день — 17 октября. Ее программу разделят на две тематические вертикали: «Поддержка молодежи» и «Развитие молодежных общественных организаций на территории региона».

В рамках первого направления состоятся панельная дискуссия и форсайт-сессия «Регион будущего», где планируется обсудить существующие меры господдержки. Там участники смогут заявить о том, чего не хватает молодежи.

Вторая вертикаль включает в себя проектную работу «Сделай сам», ориентированную на некоммерческие организации. В итоге ее участники презентуют модели НКО и разработают пользовательские сценарии для организации молодежной НКО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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