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05:00 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали, на чем основывался запрет на программы «Касперского» в США

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Запрет на использование программных продуктов компании «Лаборатория Касперского» в федеральных учреждениях США основывался на информации, которую спецслужбы США получили от израильских коллег, пишут со ссылкой на многочисленные анонимные источники газеты New York Times и Washington Post.

Источник: AP 2017

По их утверждению, в 2015 году израильские спецслужбы обнаружили на компьютерах «Касперского» некие хакерские инструменты, которые предположительно были похищены российскими правительственными службами у Агентства национальной безопасности США.

Источники газет заявляют, что в результате «российской операции» у сотрудника АНБ были украдены секретные документы, которые тот по недосмотру хранил на своем домашнем компьютере, где был установлен антивирус производства «Касперского». При этом источники допускают, что в руки «российских хакеров» могли попасть и другие секретные данные правительства США.

АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи.

Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили. «Лаборатория Касперского» заявила, что ничего не знает и не имеет отношения к каким-либо подобным действиям.

«Лаборатория Касперского» никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в мире в кибершпионаже, — говорится в заявлении компании. Также компания потребовала обнародовать любую информацию, которая помогла бы провести внутреннее расследование обвинений СМИ.

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Министерство внутренней безопасности США 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ «Лаборатории Касперского», поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта. Это предложение встретило скептическое отношение со стороны США. Так, координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что не доверяет исходному коду «Касперского», поскольку тот может меняться ежедневно в ходе установления обновлений антивируса на компьютер.

Один из комитетов конгресса США пригласил основателя компании Евгения Касперского дать показания на открытых слушаниях, но затем без объяснения причин отложил слушания на неопределенный срок.

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