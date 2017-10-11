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11:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Региональный экономический продукт вырос до 1 трлн рублей за восемь лет в Приангарье

Задача по снижению энергоемкости ВРП достигнута на уровне 46%

Источник: IrkutskMedia.ru

Региональный экономический продукт вырос до 1 трлн рублей с 2007 по 2015 годы в Иркутской области. Задача по снижению энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) к 2020 году, поставленная президентом России Владимиром Путиным, достигнута регионом в 2014 году на уровне 46%, отметил заместитель министра — начальник управления энергетики и газификации Сергей Малинкин на круглом столе «Повышение энергоэффективности в Иркутской области», состоявшимся в рамках открытия выставки «Энергоэффективность. ЖКХ». В мероприятии также приняли участие министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов и представители сферы ЖКХ, органов власти, ученые института системы энергетики Сибирского отделения РАН, представители «Иркутскэнерго». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Валовый региональный продукт представляет из себя объем всех потребленных энергоресурсов в субъекте федерации ко всему объему произведенной экономической продукции. Если смотреть с точки зрения главного показателя, то Иркутская область в данном направлении развивается. Региональный экономический продукт в 2007 году составлял 402 млрд рублей, в 2015 году он достиг 1 трлн рублей.

«По данным госдоклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности, подготовленного Минэнерго РФ, энергоемкость валового регионального продукта Иркутской области стабильно снижается. Согласно данным статистики и задача была достигнута уже в 2014 году на уровне 46%. В сравнении с другими регионами Сибири, в Иркутской области отмечается положительное и результативное достижение энергоемкости ВРП», — отметил Сергей Малинкин.

Исходя из программы энергосбережения, проводится мониторинг всех ее показателей. В целом по региону наблюдается положительная тенденция по электрической энергии, тепловой энергии, также отдельно по холодной и горячей воде.

«Кроме того, в Иркутской области растет оснащенность многоквартирных домов коллективными приборами учета. Государственные учреждения региона были обеспечены приборами учета всех видов коммунальных ресурсов на 100% (2011 год), обеспеченность муниципальных учреждений приборами учета по электрической энергии составляет 72,4%, тепловой энергии — 52,6%, горячей воды — 70,5%, холодной воды — 59,5%», — подчеркнул Сергей Малинкин.

В рамках программы по энергосбережению поддерживаются мероприятия по развитию возобновляемых источников энергии, их вовлекают и учитывают в общей выработке топливно-энергетического баланса.

«Безусловно, существуют меры государственной поддержки мероприятий связанных с энергосбережением, повышением энергоэффективности. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта администрирует девять подпрограмм в рамках госпрограммы “Развития ЖКХ Иркутской области в 2014—2020 годах”. Также в рамках программы по энергосбережению постоянно реализуются мероприятия по популяризации энергосбережения. Министерство жилищной политики ежегодно участвует в организации фестиваля #ВместеЯрче, проведении уроков энергоресурсосбережения в школах Иркутской области, на телевидении транслируются видеоролики, побуждающие к экономии и значительному потреблению энергоресурсов», — сообщил заместитель министра — начальник управления энергетики и газификации.

С 2009 года в регионе ведется работа по оптимизации неэффективных коммунальных теплоисточников. За последние семь лет их число сократилось с 1195-ти до 1026-ти теплоисточников. Они закрываются и выводятся из эксплуатации, объединяясь с другими системами. Также особое внимание уделяется закрытию неэффективных электрокотельных, по состоянию на 2009 год их было 282, в настоящее время — 170.

«Мерами поддержки энергоэффективных проектов, которые сегодня практикуются и которые будут представлены в дальнейшем, являются возмещение части затрат хозяйствующим субъектам при реализации энергоэффективных проектов, внедрение комплексных систем учета ресурсов, обеспечивающих автоматический сбор показаний, также информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению, строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, строительство, реконструкция и капремонт объектов электросетевого хозяйства муниципальной и областной собственности с последующей передачей в областную собственность», — рассказал Сергей Малинкин.

Кроме того в настоящее время в рамках программы серьезное внимание уделяется вопросам повышения энергоэффективности в отношении электросетевого комплекса. В течении следующих трех лет из средств областного бюджета закладывается 25 млн рублей на мероприятия, связанные с оформлением технической документации и регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйных объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, чтобы потом можно было передавать их специализированным организациям.

«Мы оказываем меры поддержки по трехуровневой системе. Администрациям муниципалитетов, непосредственно ресурсноснобжающим организациям, отдельным категориям граждан. Что касается социальной части, то мы субсидируем затраты на приобретение и установку индивидуальных приборов учета. Льготным категориям граждан через министерство социального развития, опеки и попечительства предоставляется поддержка. За весь период с 2014 года более 11 тысяч жителей получили такую помощь и установлено более 17-ти тысячи приборов учета», — отметил Сергей Малинкин.

Экспертное управление губернатора в 2016 году провело опрос среди населения на удовлетворенность качеством ЖКХ, оказываемых по месту жительства в регионе. По результатам опроса, видно, что в сфере теплоснабжения удовлетворены качеством работы муниципальных и областных властей 49% опрошенных, в сфере водоснабжения (водоотведения) 58%, наиболее высокий процент удовлетворенного населения услугами ЖКХ в сфере электроснабжения — порядка 79%.

Напомним, что открытие 20-й выставки «Энергоэффективность. ЖКХ» состоялось в иркутском «Сибэкспоцентре» накануне, 10 октября. В торжественной церемонии принял участие министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов, который заявил, что современное жилищно-коммунальное хозяйство — сфера приложения различных энергосберегающих технологий. Выставка учитывает актуальные тенденции в повышении энергетической эффективности, представленные на современном рынке спроса и предложения, охватывает все сектора экономики. Наибольший потенциал энергосбережения сегодня сосредоточен в жилищно-коммунальном хозяйстве, учреждениях бюджетной сферы — образования, здравоохранения, соцкультбыта.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что энергоемкость валового внутреннего продукта снизилась на 41% в Иркутской области за последние 10 лет. Соответствующий показатель положительно характеризует регион в данном направлении, отметил губернатор Приангарья Сергей Левченко, участвуя вместе с делегацией Приангарья в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» в Москве 4 октября.

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