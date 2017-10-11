87% смертных казней в мире приходится на четыре страны — Генсек ООН

Источник: Newtimes.kz

«Смертный приговор не помогает жертвам и не предотвращает преступления, а суд — пусть даже самый справедливый — не застрахован от ошибки», — заявил Гутерриш. Он «с гордостью» отметил, что его родная Португалия одной из первых — еще 150 лет назад — отказалась от смертных приговоров.

«Около 170 стран запретили или прекратили казни. В прошлом месяце две африканские страны — Гамбия и Мадагаскар — сделали важные шаги в направлении окончательной отмены смертной казни. […] В 2016 году, число казней по всему миру снизилось на 37 процентов по сравнению с предшествовавшим годом. Сегодня 87 процентов казней приходится на четыре страны», — сказал Антониу Гутерриш.

По данным организации «Международная амнистия», наибольшее число казней в прошлом году произошло в Китае, Иране, Саудовской Аравии и Ираке.

Глава ООН также напомнил, что, в соответствии с международными стандартами в области прав человека, процесс приведения в исполнение смертного приговора должен быть «прозрачным». По его словам, многие страны нарушают свои международные обязательства скрывая информацию от семьи казненного.