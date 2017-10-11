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05:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Власти Иркутской области не закупают предметы роскоши

В 2017 году для нужд органов власти и государственных учреждений Иркутской области не закупаются так называемые предметы роскоши, потому что тремя постановлениями регионального правительства введены правила нормирования закупок.

Источник: Reuters

Об этом заявила 10 октября заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Ирина Димке на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание. Вопрос о закупках роскоши задал депутат думы Хомутово.

В документах прописаны параметры закупок, в том числе предельная стоимость отдельных видов товаров, услуг, работ, их потребительские свойства и т. д. Выше этой стоимости сделать закупку нельзя, и если какому-то чиновнику положено кресло с матерчатой обивкой, то для него не купят дорогостоящее кожаное. Кроме того, как сказала Ирина Димке, все государственные закупки жёстко отслеживает Общероссийский народный фронт. «Если что, нам говорят а-я-яй», — сказала заместитель министра.

По словам Ирины Димке, эти постановления правительства касаются только региональных властей и учреждений, муниципалитеты сами устанавливают такие правила нормирования.

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