Власти Иркутской области не закупают предметы роскоши

Об этом заявила 10 октября заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Ирина Димке на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание. Вопрос о закупках роскоши задал депутат думы Хомутово.

В документах прописаны параметры закупок, в том числе предельная стоимость отдельных видов товаров, услуг, работ, их потребительские свойства и т. д. Выше этой стоимости сделать закупку нельзя, и если какому-то чиновнику положено кресло с матерчатой обивкой, то для него не купят дорогостоящее кожаное. Кроме того, как сказала Ирина Димке, все государственные закупки жёстко отслеживает Общероссийский народный фронт. «Если что, нам говорят а-я-яй», — сказала заместитель министра.