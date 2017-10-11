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06:42 (мск), источник: Newslab.ru

Конкурсная комиссия начала отбор кандидатов на пост мэра

Депутаты и чиновники отберут тех, кто предстанет перед сессией горсовета.

Источник: Reuters

В горсовете Красноярска начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города.

В нее входят пять депутатов горсовета и пять чиновников, назначенных губернатором края. Сегодня им предстоит выбрать минимум двух человек, из которых депутаты горсовета на сессии 24 октября и должны будут выбрать нового мэра.

Члены комиссии могут и никого не выбрать, как это вышло в Ирбейском районе. Тогда конкурс будет считаться сорванным и его придется объявлять заново.

Сейчас на это кресло претендуют 10 человек:

Юрий Тяжельников, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края; Владимир Владимиров, депутат Красноярского городского Совета депутатов; Эдхам Акбулатов, действующий глава города; Юлия Ганусова, генеральный директор ООО ПК «Ситалл»; Татьяна Панкрац, генеральный директор ООО «Электросетьсервис»; Владимир Егоров, депутат Красноярского городского Совета депутатов; Андрей Худоногов, председатель общественной организации «Культура Сибири»; Сергей Еремин, исполняющий обязанности министра транспорта Красноярского края; Александр Южанников, гендиректор «Сибирского научно-исследовательского и проектного института цветной металлургии» (ОАО «Сибцветметниипроект»); Владислав Логинов, глава Советского района Красноярска.

Только что завершилась жеребьевка, определившая порядок выступления кандидатов перед конкурсной комиссией. Каждый претендент будет иметь 20 минут для своей презентации.

Первым будет выступать действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

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