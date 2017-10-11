Конкурсная комиссия начала отбор кандидатов на пост мэра

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В горсовете Красноярска начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города.

В нее входят пять депутатов горсовета и пять чиновников, назначенных губернатором края. Сегодня им предстоит выбрать минимум двух человек, из которых депутаты горсовета на сессии 24 октября и должны будут выбрать нового мэра.

Члены комиссии могут и никого не выбрать, как это вышло в Ирбейском районе. Тогда конкурс будет считаться сорванным и его придется объявлять заново.

Сейчас на это кресло претендуют 10 человек:

Юрий Тяжельников, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края; Владимир Владимиров, депутат Красноярского городского Совета депутатов; Эдхам Акбулатов, действующий глава города; Юлия Ганусова, генеральный директор ООО ПК «Ситалл»; Татьяна Панкрац, генеральный директор ООО «Электросетьсервис»; Владимир Егоров, депутат Красноярского городского Совета депутатов; Андрей Худоногов, председатель общественной организации «Культура Сибири»; Сергей Еремин, исполняющий обязанности министра транспорта Красноярского края; Александр Южанников, гендиректор «Сибирского научно-исследовательского и проектного института цветной металлургии» (ОАО «Сибцветметниипроект»); Владислав Логинов, глава Советского района Красноярска.

Только что завершилась жеребьевка, определившая порядок выступления кандидатов перед конкурсной комиссией. Каждый претендент будет иметь 20 минут для своей презентации.