Минздрав Приангарья отверг обвинения в дискриминации частных клиник в программе ОМС

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство здравоохранения Иркутской области назвало надуманным обвинение в дискриминации частных клиник при реализации программы ОМС. Заявление ведомства опубликовано на официальной странице в социальной сети Facebook, сообщает ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба УЗПП в Иркутской области, антимонопольная служба возбудила дело в отношении правительства Приангарья. Руководство региона обвиняют нарушении закона о конкуренции — чиновники, несмотря на предупреждения ФАС, до сих пор не занялись разработкой местного закона о распределении объемов оказания медицинской помощи в рамках ОМС. В связи с этим частные клиники лишены возможности участвовать в территориальной программе обязательного медицинского страхования.

«Надуманные обвинения, ничего не имеющие общего с реальной действительностью, полностью противоречат социально-ответственному партнерству между медицинскими организациями различных форм собственности, которые успешно работают в Иркутской области как в системе частного, так и в системе государственного здравоохранения, и оказывают помощь населению региона. Эпатажные, зачастую погранично-провокационные заявления на своих страницах в социальных сетях о якобы создаваемых региональным Минздравом и правительством дискриминационных условий в отношении частных медорганизаций оставим на совести самих заявителей», — отметили в Минздраве региона.