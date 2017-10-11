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07:23 (мск), источник: VN.ru

Врио губернатора Андрей Травников впервые провел заседание правительства

Андрей Травников предложил министрам правительства «спокойно работать». Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области сообщил об этом 10 октября, впервые проводя заседания правительства НСО.

Днем ранее Андрей Травников подписал постановление № 182 об отставке правительства области в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Владимира Городецкого.

«Уважаемые коллеги, в начале — организационное объявление, — сказал, открывая заседание правительства, Андрей Травников. — Я вчера подписал постановление об отставке членов правительства до момента формирования нового состава правительства Новосибирской области. Попрошу продолжить всех исполнять свои обязанности, спокойно работать. Если в отношении кого-то возникнут вопросы или претензии, я заблаговременно дам обратную связь. У нас будет возможность обсудить возможные кадровые перемещения. На данный момент в отношении ни одного члена правительства у меня таких оснований пока нет. Поэтому продолжаем заседание».

Министры, официально находящиеся в отставке, вели в ходе заседания себя чуть более сковано, чем обычно. Докладчикам не было задано ни одного уточняющего вопроса, как со стороны министра, так и со стороны главы региона. Перед началом заседания Андрей Травников напомнил собравшимся министрам об их отставке. Впрочем, таков регламент при вступлении в должность нового руководителя субъекта федерации, поэтому новость об отставке не должна была быть неожиданной для действующих членов правительства.

Далее с докладами о внесении изменений в различные правительственные документы (преимущественно, ряд поправок в уже действующие региональные программы по различным отраслям) выступили: министр труда, занятости и трудовых ресурсов Игорь Шмидт, министр ЖКХ и энергетики Евгений Ким, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов, а также министр региональной политики Игорь Яковлев.

Все доклады были одобрены.

Напомним, Андрей Травников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области, сменив ушедшего в отставку по собственному желанию Владимира Городецкого. Соответствующий указ 6 октября подписал президент РФ Владимир Путин.

Официальное представление Андрея Травникова состоялось 9 октября. В репортаже с церемонии VN.ru рассказывал, как встретила нового руководителя Новосибирская область.

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