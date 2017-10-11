Врио губернатора Андрей Травников впервые провел заседание правительства

Днем ранее Андрей Травников подписал постановление № 182 об отставке правительства области в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Владимира Городецкого.

«Уважаемые коллеги, в начале — организационное объявление, — сказал, открывая заседание правительства, Андрей Травников. — Я вчера подписал постановление об отставке членов правительства до момента формирования нового состава правительства Новосибирской области. Попрошу продолжить всех исполнять свои обязанности, спокойно работать. Если в отношении кого-то возникнут вопросы или претензии, я заблаговременно дам обратную связь. У нас будет возможность обсудить возможные кадровые перемещения. На данный момент в отношении ни одного члена правительства у меня таких оснований пока нет. Поэтому продолжаем заседание».

Министры, официально находящиеся в отставке, вели в ходе заседания себя чуть более сковано, чем обычно. Докладчикам не было задано ни одного уточняющего вопроса, как со стороны министра, так и со стороны главы региона. Перед началом заседания Андрей Травников напомнил собравшимся министрам об их отставке. Впрочем, таков регламент при вступлении в должность нового руководителя субъекта федерации, поэтому новость об отставке не должна была быть неожиданной для действующих членов правительства.

Далее с докладами о внесении изменений в различные правительственные документы (преимущественно, ряд поправок в уже действующие региональные программы по различным отраслям) выступили: министр труда, занятости и трудовых ресурсов Игорь Шмидт, министр ЖКХ и энергетики Евгений Ким, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов, а также министр региональной политики Игорь Яковлев.

Все доклады были одобрены.

Напомним, Андрей Травников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области, сменив ушедшего в отставку по собственному желанию Владимира Городецкого. Соответствующий указ 6 октября подписал президент РФ Владимир Путин.