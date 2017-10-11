Вячеслав Сухоруков назначен главой Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР

Нового руководителя назначили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. Им стал генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков. Ранее он был руководителем СУ СКР по Республике Бурятия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сухоруков Вячеслав Викторович родился 23 ноября 1965 года в Улан-Удэ Республики Бурятия. В 1987 году по окончании юридического факультета Иркутского государственного университета поступил на работу в органы прокуратуры Республики Бурятия. Работал следователем, старшим следователем, заместителем прокурора Железнодорожного района города Улан-Удэ, начальником отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Бурятия, с 1998 по 2007 годы являлся прокурором Советского района Улан-Удэ Республики Бурятия. С 7 сентября 2007 года возглавлял следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия. Указом президента Российской Федерации от 3 октября 2017 года назначен на должность руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета РФ», имеет почетное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия».