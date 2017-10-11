Депутаты Государственной Думы поздравили жителей Башкирии с Днем Республики

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Башкортостан — это процветающий край с огромным экономическим потенциалом. Высокого уровня достигли нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство. Уже далеко за пределами страны известен уникальный по своим вкусовым качествам и целебным свойствам башкирский мед», — подчеркнули депутаты Госдумы.

Также народные избранники выразили гордость за республику, в которой приоритетное внимание уделяется социальной сфере и решаются вопросы семейной политики.

«С полной уверенностью можно сказать, что главное богатство Башкортостана — его многонациональный народ, который издавна отличался добротой отзывчивостью и трудолюбием», — написали депутаты.

Письмо подписали Зариф Байгускаров, Рима Баталова, Ильдар Бикбаев, Михаил Бугера, Фарит Ганиев, Алексей Изотов, Рамзил Ишсарин, Павел Качкаев, Рафаэль Марданшин, Гаджимурад Омаров, Зугура Рахматуллина, Иван Сухарев, Рифат Шайхутдинов, Инга Юмашева и Александр Ющенко.