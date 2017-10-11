Минвостокразвития покупает мебель: натуральная кожа, дерево ценных пород
За 124 предмета мебели ведомство заплатит почти 7 млн рублей.
За 124 предмета мебели ведомство заплатит почти 7 млн рублей.
Министерство развития Дальнего Востока готово потратить 6,9 млн рублей на приобретение офисной мебели для своих нужд. В списке необходимого — переговорные столы, разнообразные шкафы и композиции из них, тумбы, столы руководителя,
Почти вся мебель, приобретаемая минвостокразвития, по условиям закупки должна иметь облицовку натуральным шпоном древесины ценных пород. Этим условиям должны соответствовать и 6 переговорных столов, и столько же приставок к ним и сервисных тумб, 6 столов руководителя, 3 композиции из шкафов (по 5−6 экземпляров каждого вида). Сервисные тумбы должны иметь каркасы из ЛДСП с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Помимо этого, закупаются 6 греденций (низких шкафов с большим количеством секций), 66
Что касается композиций из шкафов, то пять из них в условиях закупки описываются так: «Наполнением должно служить тонированное стекло — цвет “Бронза”, толщиной не менее 4 мм. Рамки стеклянных фасадов должны быть изготовлены из массива древесины и иметь высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады глухих шкафов должны быть изготовлены из массива древесины и иметь отделку шпоном и высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами».
Напомним также, главными проблемами, тормозящими развитие Дальнего Востока РФ, председатель Общественного Совета минвостокразвития Сергей Габестро назвал браконьерство в сфере рыболовства, отсутствие страхования и нормальной логистики. «То есть регион очень большой, самый большой макрорегион России, в этом и достоинство, и проблема для отрасли», — констатировал представитель Минвостокразвития.