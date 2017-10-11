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07:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Минвостокразвития покупает мебель: натуральная кожа, дерево ценных пород

За 124 предмета мебели ведомство заплатит почти 7 млн рублей.

Источник: Reuters

Министерство развития Дальнего Востока готово потратить 6,9 млн рублей на приобретение офисной мебели для своих нужд. В списке необходимого — переговорные столы, разнообразные шкафы и композиции из них, тумбы, столы руководителя, конференц-кресла, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации из документации закупки. Все покупаемые предметы мебели будут доставлены на московский адрес ведомства.

Почти вся мебель, приобретаемая минвостокразвития, по условиям закупки должна иметь облицовку натуральным шпоном древесины ценных пород. Этим условиям должны соответствовать и 6 переговорных столов, и столько же приставок к ним и сервисных тумб, 6 столов руководителя, 3 композиции из шкафов (по 5−6 экземпляров каждого вида). Сервисные тумбы должны иметь каркасы из ЛДСП с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».

Помимо этого, закупаются 6 греденций (низких шкафов с большим количеством секций), 66 конференц-кресел с обивкой из натуральной кожи, 10 стульев с такой же обивкой и подлокотниками из массива бука и один переговорный модульный стол, столешница которого «должна быть с покрытием натуральной кожей зеленого цвета, по контуру отделывается массивом бука с декоративным вырезом. Столешница состоит из рамы, изготовленной из массива бука, и вставки облицованной кожей или вставки из кожи с оригинальным рисунком по периметру столешницы. Все детали из массива древесины и детали, облицованные шпоном, должны иметь высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Вставка с покрытием из натуральной кожи lux зеленого цвета».

Что касается композиций из шкафов, то пять из них в условиях закупки описываются так: «Наполнением должно служить тонированное стекло — цвет “Бронза”, толщиной не менее 4 мм. Рамки стеклянных фасадов должны быть изготовлены из массива древесины и иметь высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады глухих шкафов должны быть изготовлены из массива древесины и иметь отделку шпоном и высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами».

Как сообщало ИА REGNUM, программа развития Дальнего Востока России была названа стратегической президентом страны Владимиром Путиным несмотря на то, что по итогам 2015 года стала самой неэффективной и была исполнена всего на 45,5%. При этом выделенные на неё деньги тогда были освоены почти полностью — на 97%. Кроме того, в ходе проверки исполнения бюджета за 2015 год счётная палата РФ выявила финансовые нарушения в работе министерства по развитию Дальнего Востока на сумму в 455 млн рублей.

Напомним также, главными проблемами, тормозящими развитие Дальнего Востока РФ, председатель Общественного Совета минвостокразвития Сергей Габестро назвал браконьерство в сфере рыболовства, отсутствие страхования и нормальной логистики. «То есть регион очень большой, самый большой макрорегион России, в этом и достоинство, и проблема для отрасли», — констатировал представитель Минвостокразвития.

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