Владимир Егоров назвал Красноярск городом-банкротом
Владимир Егоров посетовал, что город ничего не зарабатывает и потому не может развиваться.
Владимир Егоров посетовал, что город ничего не зарабатывает и потому не может развиваться.
Выступая перед конкурсной комиссией Владимир Егоров посетовал, что город ничего не зарабатывает и потому не может развиваться.
О бюджете:
Красноярск —
Об администрации:
Необходима срочная реорганизация управления Красноярском. Ни в одном городе нет такого количества замов мэра, как в Красноярске. И при этом все решается в ручном режиме. А точнее, не решается — за имитацией бурной деятельности крайне мало реальных мероприятий.
Об экологии:
Бессмысленно пытаться решать проблему махом. К ней нужно подходить системно. Совершенствование транспортной системы снизит выбросы. Открытие протоков Енисея — очистит воздух у домов на берегах реки. Деревья нужно сажать не в специально отведенных для этого местах, а во дворах, у домов.
О дорогах:
Я не могу научить всех дорожников строить дороги. Проектирование и строительство должно быть объединено в один комплекс, иначе это разговор слепого с глухим. Плюс, нужна четкая система определения квалификации подрядчиков, чтобы заказы не получали те, кто не сможет их потом выполнить.
О малом бизнесе:
Красноярский малый бизнес сегодня в тупике. Власть отбирает у них землю, места, все — ничего не давая взамен. Что мешает узаконить эти павильоны и просто эффективно контролировать чем они торгуют?!