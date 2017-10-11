Владимир Егоров назвал Красноярск городом-банкротом

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Выступая перед конкурсной комиссией Владимир Егоров посетовал, что город ничего не зарабатывает и потому не может развиваться.

О бюджете:

Красноярск — город-банкрот. Более половины своего бюджета город должен банкам, а еще краю и т. д. Мы сегодня проедаем все, что зарабатываем и даже еще берем в долг. Наш паровоз сейчас не только не летит вперед — он назад поехал. В такой ситуации ни о каких инновациях речи идти не может.

Об администрации:

Необходима срочная реорганизация управления Красноярском. Ни в одном городе нет такого количества замов мэра, как в Красноярске. И при этом все решается в ручном режиме. А точнее, не решается — за имитацией бурной деятельности крайне мало реальных мероприятий.

Об экологии:

Бессмысленно пытаться решать проблему махом. К ней нужно подходить системно. Совершенствование транспортной системы снизит выбросы. Открытие протоков Енисея — очистит воздух у домов на берегах реки. Деревья нужно сажать не в специально отведенных для этого местах, а во дворах, у домов.

О дорогах:

Я не могу научить всех дорожников строить дороги. Проектирование и строительство должно быть объединено в один комплекс, иначе это разговор слепого с глухим. Плюс, нужна четкая система определения квалификации подрядчиков, чтобы заказы не получали те, кто не сможет их потом выполнить.

О малом бизнесе: