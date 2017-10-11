Губернатор Иркутской области договорился с депутатами Госдумы об изменении законов

Об этом 11 октября 2017 года сообщает пресс-служба правительства.

Как пример губернатор привёл такие цифры: в этом году в федеральный бюджет перечислено налогов на 38 млрд рублей больше, чем в прошлом, при этом поступления из федеральной казны в область увеличились только на 2 млрд рублей.

«Те регионы, которые показывают хорошие финансовые результаты, должны быть мотивированы, иметь гарантию, что какая-то часть средств останется у них. Мы договорились создать рабочую группу, которая будет готовить законопроект, чтобы такую систему мотивации установить в России. Я думаю, что в этом заинтересованы, в принципе, все регионы, — сказал Сергей Левченко.

Иркутская область ведёт большую работу по погашению задолженности по зарплате. За два года сумма сократилась более чем в десять раз — с 300 млн рублей в 2015 году до 25 млн рублей на данный момент. По этому показателю регион является одним из лучших в России. Губернатор отметил, что для этого используют меры как административного, так и уголовного характера, некоторым предприятиям, наоборот, оказывают помощь. Но во всех случаях руководителей, которые допускали задолженность по заработной плате, наказывают административно.

«Получилось, что в один момент времени в середине этого года сумма задолженности по зарплате совпала с суммами штрафов, которым были подвергнуты руководители предприятий. При этом штрафы ушли в федеральный бюджет, а рабочий коллектив ничего не получил. Идея, на первый взгляд, может показаться абсурдной. Если мы штрафуем руководителей, то на этом бюджет не должен зарабатывать, штрафы должны идти людям. Для этого нужно изменить несколько законов, и я предложил, чтобы мы вместе с депутатами поработали над этой проблемой. Все депутаты, не зависимо от партийной и фракционной принадлежности, согласились», — отметил Сергей Левченко.

Острым и актуальным для Иркутской области является изменение экологического законодательства, связанного с Байкалом. Оно ограничивает определённые виды деятельности. Многие населённые пункты, дороги, линии электропередач, места, где можно сделать полигоны для мусора, находятся на территории Прибайкальского национального парка. Для строительства любого объекта в двухсоткилометровой зоне от берега Байкала необходимо проводить экологическую экспертизу. Это удлиняет сроки возведения объектов и делает строительство дороже.

«Эту тему мы обсуждали на разных уровнях — в правительстве Российской Федерации, в Министерстве природных ресурсов и экологии России, дважды с президентом страны. Депутаты сказали, что столкнулись с проблемой в смягчении условий по экологической экспертизе. Было три законопроекта, но ни один из них не поддержан. Сейчас дано задание сделать ещё один законопроект и поправки. Мы договорились с депутатами от региона о том, что каждый из них через свой комитет поработает над тем, чтобы ускорить принятие этих поправок», — сказал губернатор.