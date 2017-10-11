«Выходите замуж за военных» — Нигматулин пошутил о выплатах

Источник: Tengrinews

При обсуждении вопроса о выплатах семьям, где оба супруга являются военнослужащими, депутаты поинтересовались, кому из супругов будут выплачиваться средства, на что вице-министр обороны Талгат Мухтаров заметил: «Кто в доме хозяин, тому и будут».

Также в Мажилисе обсудили о судьбу выплат в случае развода в семье военнослужащего.

«Основной целью законопроекта является обеспечение жильем всех нуждающихся военнослужащих. В жизни бывает всякое. В случае развода супруге военнослужащего перестанут выплачиваться жилищные выплаты, поскольку она выбывает из состава членов семьи. А все выплаты произведенные до расторжения брака являются имуществом, нажитым совместным путем и будут делиться на общих основаниях. Поэтому сейчас военнослужащим не будет выгодно разводиться, поскольку значительно уменьшится сумма выплат», — объяснил Мухтаров.