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08:04 (мск), источник: Tengrinews

«Выходите замуж за военных» — Нигматулин пошутил о выплатах

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин пошутил на тему жилищных выплат для военных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

При обсуждении вопроса о выплатах семьям, где оба супруга являются военнослужащими, депутаты поинтересовались, кому из супругов будут выплачиваться средства, на что вице-министр обороны Талгат Мухтаров заметил: «Кто в доме хозяин, тому и будут».

Также в Мажилисе обсудили о судьбу выплат в случае развода в семье военнослужащего.

«Основной целью законопроекта является обеспечение жильем всех нуждающихся военнослужащих. В жизни бывает всякое. В случае развода супруге военнослужащего перестанут выплачиваться жилищные выплаты, поскольку она выбывает из состава членов семьи. А все выплаты произведенные до расторжения брака являются имуществом, нажитым совместным путем и будут делиться на общих основаниях. Поэтому сейчас военнослужащим не будет выгодно разводиться, поскольку значительно уменьшится сумма выплат», — объяснил Мухтаров.

«Это сейчас, Талгат Сабитович, месседж отпустил в общество — выходите замуж за военных, они приказом все будут делать», — пошутил в ответ Нурлан Нигматулин.

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