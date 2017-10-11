«Выходите замуж за военных» — Нигматулин пошутил о выплатах
Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин пошутил на тему жилищных выплат для военных, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин пошутил на тему жилищных выплат для военных, передает корреспондент Tengrinews.kz.
При обсуждении вопроса о выплатах семьям, где оба супруга являются военнослужащими, депутаты поинтересовались, кому из супругов будут выплачиваться средства, на что
Также в Мажилисе обсудили о судьбу выплат в случае развода в семье военнослужащего.
«Основной целью законопроекта является обеспечение жильем всех нуждающихся военнослужащих. В жизни бывает всякое. В случае развода супруге военнослужащего перестанут выплачиваться жилищные выплаты, поскольку она выбывает из состава членов семьи. А все выплаты произведенные до расторжения брака являются имуществом, нажитым совместным путем и будут делиться на общих основаниях. Поэтому сейчас военнослужащим не будет выгодно разводиться, поскольку значительно уменьшится сумма выплат», — объяснил Мухтаров.
«Это сейчас, Талгат Сабитович, месседж отпустил в общество — выходите замуж за военных, они приказом все будут делать», — пошутил в ответ Нурлан Нигматулин.