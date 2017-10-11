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08:26 (мск), источник: Tengrinews

Дефицит бензина прокомментировал Касым-Жомарт Токаев

Проблему дефицита и удорожания горюче-смазочных материалов правительство должно решить системно и окончательно на основе качественного анализа тревожной ситуации.

Источник: Tengrinews

Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

10 октября 2017 г. Напомним, ранее премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял дисциплинарные меры в связи со сложившейся ситуацией на рынке ГСМ. Он снял с должности вице-министра энергетики Асета Магауова и внес на имя Главы государства представление о выговоре министру энергетики Канату Бозумбаеву.

«Я принимаю следующие решения. В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву», — сказал Сагинтаев на заседании правительства.

«По вице-министрам. Это моя прерогатива. Поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение — освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства», — добавил премьер-министр.

Позже появилось постановление правительства РК об освобождении Асета Магауова от занимаемой должности вице-министра энергетики.

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