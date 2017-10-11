Дефицит бензина прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Проблему дефицита и удорожания
Проблему дефицита и удорожания
Об этом заявил председатель Сената Парламента РК
10 октября 2017 г. Напомним, ранее
«Я принимаю следующие решения. В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву», — сказал Сагинтаев на заседании правительства.
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Позже появилось постановление правительства РК об освобождении Асета Магауова от занимаемой должности