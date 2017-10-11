В норвежской делегации подвели итоги визита в Крым

Источник: РИА "Новости"

Это первый визит на полуостров крупной делегации из Норвегии после воссоединения Крыма с Россией. Поездка делегации рассчитана на семь дней и завершится 12 октября. В состав ее входят 11 норвежских бизнесменов и политиков, а также два немецких депутата. Как отмечал ранее глава делегации Вебер, являющийся владельцем строительной компании «Бетонгрехаб Вест», правительство Норвегии не рекомендовало своим гражданам ехать в Крым, но это не помешало визиту.

В опубликованном в сентябре докладе мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к РФ, в том числе властями Украины, а также России.

«Мы долго искали, смотрели, но ничего не нашли, потому что их (нарушений) нет. Мы знаем, что таких проблем, связанных с соблюдением прав человека, нет», — сказал РИА Новости Вебер. Он пообещал, что делегация еще вернется в Крым. «Мы еще обязательно посетим Крым. Новая делегация будет формироваться в ближайшее время»

По его словам, у него нет особых опасений из-за возможных санкций в связи с посещением Крыма. «Риск небольшой есть, но дело, которое мы начали как народные дипломаты, мы будем продолжать», — подчеркнул Вебер. «Возможно, скажут, что мы занимаемся пропагандой, и была шутка, что, возможно, нас назовут агентами Путина, но мы этого не боимся, потому что работа по линии народной дипломатии, связанная с донесением правды о происходящем в Крыму, очень важная. Мы начнем дискуссию в Норвегии, но опасаюсь, что это будет не так легко», — заявил «народный дипломат».