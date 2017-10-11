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08:53 (мск), источник: РБК

Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время торжественного ужина, организованного в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, спел ему песню на турецком языке. Видео опубликовал телеканал RTS на своем YouTube-канале.

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На кадрах Дачич с микрофоном в руках поет песню на турецком вблизи стола, за которым сидит Эрдоган. Как отмечает телеканал BN Televizija, вместе с турецким лидером за столом сидит его супруга, а также президент Сербии Александр Вучич и его жена Тамара. Глава сербского МИДа исполнил для Эрдогана песню Osman Aga, уточняет телеканал.

Ивица Дачич любит исполнять песни на торжественных приемах, пишет BN Televizija. К примеру, в июне 2017 года на вечере по случаю инаугурации президента Александра Вучича он спел песню O Sole Mio бывшему министру иностранных дел Италии Франко Фраттини.

Эрдоган прибыл в Сербию с двухдневным визитом. На торжественном вечере президенты Турции и Сербии обменялись подарками, отмечает телеканал. Вучич подарил Эрдогану ковер, а он, в свою очередь, подарил сербскому лидеру велосипед и шахматы.

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08:42 (мск)© Ньюстюб
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