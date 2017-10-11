«Эсеры» решат судьбу мандата Буркова на следующей неделе
Президиум Центрального совета «Справедливой России» решит, кому будет передан мандат депутата Госдумы Александра Буркова, на следующей неделе.
Президиум Центрального совета «Справедливой России» решит, кому будет передан мандат депутата Госдумы Александра Буркова, на следующей неделе.
«В своем решении руководящий орган партии будет опираться и на порядок, предусмотренный избирательным законодательством, и на партийные приоритеты. Также будет принято решение и о фракционных обязанностях, которые исполнял А. Бурков, будучи первым заместителем руководителя фракции «СР», — пояснили в
Напомним, Бурков назначен и.о. главы Омской области. Его мандат может передан Валерию Черешневу, также баллотировавшемуся в Госдуму по свердловской тергруппе.