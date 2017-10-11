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09:06 (мск), источник: ЕАН

«Эсеры» решат судьбу мандата Буркова на следующей неделе

Президиум Центрального совета «Справедливой России» решит, кому будет передан мандат депутата Госдумы Александра Буркова, на следующей неделе.

Источник: РИА "Новости"

«В своем решении руководящий орган партии будет опираться и на порядок, предусмотренный избирательным законодательством, и на партийные приоритеты. Также будет принято решение и о фракционных обязанностях, которые исполнял А. Бурков, будучи первым заместителем руководителя фракции «СР», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, Бурков назначен и.о. главы Омской области. Его мандат может передан Валерию Черешневу, также баллотировавшемуся в Госдуму по свердловской тергруппе.

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