«Эсеры» решат судьбу мандата Буркова на следующей неделе

«В своем решении руководящий орган партии будет опираться и на порядок, предусмотренный избирательным законодательством, и на партийные приоритеты. Также будет принято решение и о фракционных обязанностях, которые исполнял А. Бурков, будучи первым заместителем руководителя фракции «СР», — пояснили в пресс-службе.