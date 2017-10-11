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09:17 (мск), источник: Om1.ru

LIVE: Губернатора Буркова представляют омской элите

Омский регион впервые возглавил варяг. Силовики, депутаты и отставные министры знакомятся с бывшим жителем Екатеринбурга.

Президент России Владимир Путин продолжает необычный политический эксперимент, рассылая варягов по регионам страны.

Полигоном для теста новых схем управления стала и Омская область.

Сегодня, 11 октября, жителям региона официально представляют врио губернатора Александра Буркова, приехавшего из Свердловской области.

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