LIVE: Губернатора Буркова представляют омской элите
Омский регион впервые возглавил варяг. Силовики, депутаты и отставные министры знакомятся с бывшим жителем Екатеринбурга.
Омский регион впервые возглавил варяг. Силовики, депутаты и отставные министры знакомятся с бывшим жителем Екатеринбурга.
Президент России Владимир Путин продолжает необычный политический эксперимент, рассылая варягов по регионам страны.
Полигоном для теста новых схем управления стала и Омская область.
Сегодня, 11 октября, жителям региона официально представляют врио губернатора Александра Буркова, приехавшего из Свердловской области.