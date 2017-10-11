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10:17 (мск), источник: Sputnik.md

Губарев о переговорах по Приднестровью: к сожалению, я оказался прав

ТИРАСПОЛЬ, 11 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев выразил надежду на то, что председательство Италии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которую она возглавит в будущем 2018 году, станет более эффективным, нежели пребыванием в этом статусе Австрии, которая завершит свой мандат в конце нынешнего 2017 года.

Источник: Sputnik.md

Об этом он сказал журналистам после встречи с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.

«Остается ждать следующего года. Я очень надеюсь, что итальянское председательство не пойдет по ошибочному, как показала практика, пути австрийцев», — подчеркнул дипломат.

Губарев напомнил о том, что не раз уже озвучивал перед СМИ в течение нынешнего года, подход австрийских партнеров в организации переговорного процесса в корне ошибочен.

По его словам, когда формировалась переговорная площадка, известная как формат «5+2», то в основе ее лежала определенная философия, заключающаяся в том, что неформальным вождем этого процесса будет ОБСЕ. Раз в год председательство в этой организации переходит от одной страны к другой, и каждый приходит со своим видением решения проблемы. Австрийцы пришли с идеей того, что каждое заседание формата должно завершатся достижением конкретных договоренностей.

«Я честно пытался сказать, что если бы стороны могли действовать таким путем, то никакой необходимости в международном посредничестве не возникло бы. Давно бы Кишинев и Тирасполь обо всем между собой договорились, и проблема была бы решена. Искренне повторяю — к сожалению, оказался прав я, а не наш австрийский коллега», — посетовал дипломат.

По мнению Губарева, то, что в последний раз в официальном формате собирались больше года тому назад, а именно — в июне 2016 года под немецким председательством, только способствует накапливанию проблем и их углублению. Он предположил, что после такого временного разрыва следующее заседание не принесет ощутимых результатов и будет малопродуктивным.

«Я с грустью представляю, как будет выглядеть следующее наше официальное заседание, которое, надеюсь, когда-то состоится. Большую часть его займут взаимные обвинения сторон и, боюсь, что до решения сущностных вопросов так и не дойдет. Чего бы не было, если бы наши заседания имели регулярный характер», — отметил он.

Российский дипломат также обратил внимание на то, что в документах, принятых в ходе организации переговорного процесса, упоминается о необходимости созыва пяти-шести в год заседаний в формате «5+2».

«Так представляется тот ритм, который дает возможность для эффективной работы и эффективного поиска и нахождения решений. То, что этого не происходит, говорит о плачевном состоянии переговорного процесса», — уверен он.

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