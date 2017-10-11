Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
СМИ, сообщившее о смерти Хворостовского, сделало заявление
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
СМИ назвало причину гибели российского самолета Су-24
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Родственники Захарченко остались без жилья
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
15Стрельба в Лас-Вегасе
09:33 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии

Правительство Испании отвергло декларацию независимости Каталонии, подписанную накануне лидером автономии Карлесом Пучдемоном. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в среду соберет экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить дальнейшие шаги правительства.

Источник: AFP 2017
Читайте также
Обновить конституцию, как айфон: споры об отделении Каталонии

Вице-премьер правительства Испании Сорайя Саенц де Сантамария назвала Пучдемона человеком, который «не знает, где он и куда двигается».

Накануне, 10 октября, Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, однако призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании.

По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.

«Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством», — заявил Пучдемон.

Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев.
Карлес Пучдемон
Глава правительства Каталонии

В Барселоне во вторник были усилены меры безопасности. Территория парламента Каталонии и парк Цитадели, в котором он находится, были полностью оцеплены каталонской полицией.

Как сообщали из Барселоны корреспонденты Русской службы Би-би-си, многие местные жители принесли к зданию парламента каталонские эстелады (флаги за независимость), плакаты с надписью «демократия» и гвоздики.

Читайте также
Референдум о независимости Каталонии в фотографиях

За несколько часов до речи Пучдемона, как сообщала из Барселоны европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, никто, в том числе сподвижники каталонского лидера, точно не знали, будет ли во вторник провозглашена независимость автономии.

«Восстановление закона»

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую одностороннюю декларацию независимости и предпримет меры «по восстановлению закона и демократии».

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенц де Сантамария заявил в понедельник: «Я призываю разумных людей в каталонском правительстве… Не прыгайте с обрыва, потому что вы потянете с собой людей».

Мэр Барселоны Ада Колау призвала Пучдемона и премьер-министра Испании Мариано Рахоя к «деэскалации кризиса».

Ранее две крупнейшие страны Евросоюза — Франция и Германия — выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.

В субботу канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, как сообщила ее пресс-секретарь, не только подтвердила свою поддержку единства Испании, но и высказалась за диалог между противоборствующими сторонами.

Франция предупредила, что не признает Каталонию, если регион в одностороннем порядке объявит независимость.

Читайте также
Чего ждать Каталонии после референдума?

Референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября.

90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, пытавшейся не допустить проведения голосования. В результате столкновений участников референдума и полицейских травмы получили 33 стража порядка.

Позже правительство Испании принесло Каталонии извинения за жесткие действия полиции в ходе референдума, обвинив при этом каталонские власти в организации незаконного голосования.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Лидер Каталонии призвал отложить объявление независимости
СМИ узнали причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
Четверо украинцев заочно арестованы за атаки на дипучреждения РФ
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь