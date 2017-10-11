Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии

Источник: AFP 2017

Вице-премьер правительства Испании Сорайя Саенц де Сантамария назвала Пучдемона человеком, который «не знает, где он и куда двигается».

Накануне, 10 октября, Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, однако призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании.

По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.

«Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством», — заявил Пучдемон.

Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев. Карлес Пучдемон Глава правительства Каталонии

В Барселоне во вторник были усилены меры безопасности. Территория парламента Каталонии и парк Цитадели, в котором он находится, были полностью оцеплены каталонской полицией.

Как сообщали из Барселоны корреспонденты Русской службы Би-би-си, многие местные жители принесли к зданию парламента каталонские эстелады (флаги за независимость), плакаты с надписью «демократия» и гвоздики.

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За несколько часов до речи Пучдемона, как сообщала из Барселоны европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, никто, в том числе сподвижники каталонского лидера, точно не знали, будет ли во вторник провозглашена независимость автономии.

«Восстановление закона»

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую одностороннюю декларацию независимости и предпримет меры «по восстановлению закона и демократии».

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенц де Сантамария заявил в понедельник: «Я призываю разумных людей в каталонском правительстве… Не прыгайте с обрыва, потому что вы потянете с собой людей».

Мэр Барселоны Ада Колау призвала Пучдемона и премьер-министра Испании Мариано Рахоя к «деэскалации кризиса».

Ранее две крупнейшие страны Евросоюза — Франция и Германия — выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.

В субботу канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, как сообщила ее пресс-секретарь, не только подтвердила свою поддержку единства Испании, но и высказалась за диалог между противоборствующими сторонами.

Франция предупредила, что не признает Каталонию, если регион в одностороннем порядке объявит независимость.

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Референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября.

90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, пытавшейся не допустить проведения голосования. В результате столкновений участников референдума и полицейских травмы получили 33 стража порядка.

Позже правительство Испании принесло Каталонии извинения за жесткие действия полиции в ходе референдума, обвинив при этом каталонские власти в организации незаконного голосования.