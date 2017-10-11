Путин попросит партнеров по ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО
Вопрос поддержки заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 рассмотрят на Высшем Евразийском экономическом совете.
Вопрос поддержки заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 рассмотрят на Высшем Евразийском экономическом совете.
Мероприятие пройдет 11 октября в Сочи при участии президента РФ Владимира Путина, а также руководства Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.
По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, вопрос о поддержке российской заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге вынесен на заседание по инициативе российских властей.
По словам Юрия Ушакова, вопрос о поддержке российской заявки относительно проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге вынесен на заседание по инициативе российских властей.
Ранее по поручению гослидера в заявочную кампанию Екатеринбурга активно включился МИД России.
В сентябре губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и руководитель российского заявочного комитета Светлана Сагайдак в Париже передали в Международное Бюро выставок заявочное досье столицы Урала на право проведения выставки.
«Мы очень ценим поддержку руководства страны. У Екатеринбурга уже есть бесценный опыт, приобретенный в борьбе за ЭКСПО-2020. Полученные в предыдущую кампанию знания нашим конкурентным преимуществом называют и наши партнеры из Международного бюро выставок. У нас сохранена команда, которая работала над продвижением прошлой заявки, есть опыт подготовки заявочной книги, есть желание победить. А в том, что Россия умеет великолепно организовывать самые масштабные мероприятия, весь мир уже неоднократно смог убедиться», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.