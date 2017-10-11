Путин попросит партнеров по ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО

«Мы очень ценим поддержку руководства страны. У Екатеринбурга уже есть бесценный опыт, приобретенный в борьбе за ЭКСПО-2020. Полученные в предыдущую кампанию знания нашим конкурентным преимуществом называют и наши партнеры из Международного бюро выставок. У нас сохранена команда, которая работала над продвижением прошлой заявки, есть опыт подготовки заявочной книги, есть желание победить. А в том, что Россия умеет великолепно организовывать самые масштабные мероприятия, весь мир уже неоднократно смог убедиться», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.