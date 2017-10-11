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09:40 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Врио губернатора Новосибирской области учредил должность главного архитектора региона

Решение принято для повышения качества благоустройства.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об учреждении новой должности главного архитектора региона. Главный архитектор будет работать в статусе заместителя министра строительства области и при этом подчиняться напрямую губернатору.

«Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее новый руководитель Новосибирской области подписал постановление об отставке правительства региона. В пресс-службе подчеркнули, что решение о создании новой должности принято в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета РФ 17 мая 2016 года.

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