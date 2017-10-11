Врио губернатора Новосибирской области учредил должность главного архитектора региона
Решение принято для повышения качества благоустройства.
Решение принято для повышения качества благоустройства.
Сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об учреждении новой должности главного архитектора региона. Главный архитектор будет работать в статусе заместителя министра строительства области и при этом подчиняться напрямую губернатору.
«Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий», — сообщили в
Ранее новый руководитель Новосибирской области подписал постановление об отставке правительства региона. В