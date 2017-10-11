Врио губернатора Новосибирской области учредил должность главного архитектора региона

Источник: РИА "Новости"

Сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об учреждении новой должности главного архитектора региона. Главный архитектор будет работать в статусе заместителя министра строительства области и при этом подчиняться напрямую губернатору.

«Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий», — сообщили в пресс-службе областного правительства.