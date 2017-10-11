Бурков поблагодарил Назарова за работу на благо Омской области
В среду, 11 октября, в стенах облправительства проходит церемония представления врио губернатора Омской области Александра Буркова.
В среду, 11 октября, в стенах облправительства проходит церемония представления врио губернатора Омской области Александра Буркова.
Первым делом Бурков уделил внимание своему предшественнику — Виктору Назарову.
«Большое спасибо Назарову за его работу в качестве губернатора. То, что он сделал, достойно уважения. Есть экономический потенциал. С Омской области начинается дорога в Космос. Мы можем сделать