Бурков поблагодарил Назарова за работу на благо Омской области

«Большое спасибо Назарову за его работу в качестве губернатора. То, что он сделал, достойно уважения. Есть экономический потенциал. С Омской области начинается дорога в Космос. Мы можем сделать социально-экономический рывок. Главное, что есть у области, — люди. Здесь много талантливых людей, между которыми возникают споры. Президентом поставлена задача консолидироваться. Не надо делить собственность. Бизнес должен богатеть вместе с народом. Население не должно нищать», — первым делом заявил Александр Бурков.