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09:45 (мск), источник: СуперОмск

Бурков поблагодарил Назарова за работу на благо Омской области

В среду, 11 октября, в стенах облправительства проходит церемония представления врио губернатора Омской области Александра Буркова.

Источник: РИА "Новости"

Первым делом Бурков уделил внимание своему предшественнику — Виктору Назарову.

«Большое спасибо Назарову за его работу в качестве губернатора. То, что он сделал, достойно уважения. Есть экономический потенциал. С Омской области начинается дорога в Космос. Мы можем сделать социально-экономический рывок. Главное, что есть у области, — люди. Здесь много талантливых людей, между которыми возникают споры. Президентом поставлена задача консолидироваться. Не надо делить собственность. Бизнес должен богатеть вместе с народом. Население не должно нищать», — первым делом заявил Александр Бурков.

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