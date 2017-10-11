Мэр Новосибирска попросил о личной встрече с врио губернатора

Мэр Анатолий Локоть пока не комментирует возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах губернатора Новосибирской области в 2018 году.

Анатолий Локоть на пресс-конференции 11 октября пояснил, что лично с врио губернатора Андреем Травниковым он пока не встречался.

«Я участвовал в двух публичных мероприятиях, и была еще одна протокольная встреча, где полномочный представитель президента представил нам исполняющего обязанности губернатора. Но я надеюсь, что будет выделено для встречи время, я попросил об этом, чтобы рассказать о городе, о проблемах, которые существуют. Думаю, что такая встреча будет, я готовлюсь к ней», — сказал Локоть.

Читайте также Решение об участии мэра Новосибирска в выборах губернатора примут не раньше марта

О своих политических планах на сентябрь 2018 года мэр города давать комментарии отказался, пояснив, что пока еще рано про это говорить.

«Я бы не торопился сейчас комментировать какие-либо прогнозы. Есть политическое решение. Предстоит пройти большую избирательную кампанию — я имею в виду выборы президента Российской Федерации. Надо этот год отработать, и все основные планы связаны с выполнением тех обязательств и решением задач, которые стоят перед городом Новосибирском. Сейчас я сосредоточен на этом. На мой взгляд, сейчас рано говорить об этой теме», — сообщил Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов.

Но Локоть не исключил, что в отношении выдвижения его кандидатуры может быть проявлена инициатива со стороны центрального органа управления партии (КПРФ).

На вопрос журналистов об отношении к формату сити-менеджера в применении к управлению Новосибирском мэр города ответил отрицательно. «Я был противником подобной схемы и остаюсь ее убежденным противником. Мои взгляды по этой теме были сформированы еще до того, как я был избран мэром. Новосибирск — это город сложных политических взаимоотношений. Я считаю, что схема выборов мэра прямым голосованием в Новосибирске показывает свою эффективность», — пояснил Анатолий Локоть.