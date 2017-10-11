Мэр Новосибирска попросил о личной встрече с врио губернатора
Мэр Новосибирска надеется в ближайшее время встретиться с исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и рассказать ему о проблемах города.
Мэр Новосибирска надеется в ближайшее время встретиться с исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и рассказать ему о проблемах города.
Мэр Анатолий Локоть пока не комментирует возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах губернатора Новосибирской области в 2018 году.
Анатолий Локоть на
«Я участвовал в двух публичных мероприятиях, и была еще одна протокольная встреча, где полномочный представитель президента представил нам исполняющего обязанности губернатора. Но я надеюсь, что будет выделено для встречи время, я попросил об этом, чтобы рассказать о городе, о проблемах, которые существуют. Думаю, что такая встреча будет, я готовлюсь к ней», — сказал Локоть.
О своих политических планах на сентябрь 2018 года мэр города давать комментарии отказался, пояснив, что пока еще рано про это говорить.
«Я бы не торопился сейчас комментировать
Но Локоть не исключил, что в отношении выдвижения его кандидатуры может быть проявлена инициатива со стороны центрального органа управления партии (КПРФ).
На вопрос журналистов об отношении к формату
Напомним, Андрей Травников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. Он сменил ушедшего в отставку по собственному желанию губернатора Владимира Городецкого. Соответствующий указ 6 октября подписал президент РФ Владимир Путин.