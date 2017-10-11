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09:44 (мск), источник: VN.ru

Мэр Новосибирска попросил о личной встрече с врио губернатора

Мэр Новосибирска надеется в ближайшее время встретиться с исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и рассказать ему о проблемах города.

Мэр Анатолий Локоть пока не комментирует возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах губернатора Новосибирской области в 2018 году.

Анатолий Локоть на пресс-конференции 11 октября пояснил, что лично с врио губернатора Андреем Травниковым он пока не встречался.

«Я участвовал в двух публичных мероприятиях, и была еще одна протокольная встреча, где полномочный представитель президента представил нам исполняющего обязанности губернатора. Но я надеюсь, что будет выделено для встречи время, я попросил об этом, чтобы рассказать о городе, о проблемах, которые существуют. Думаю, что такая встреча будет, я готовлюсь к ней», — сказал Локоть.

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О своих политических планах на сентябрь 2018 года мэр города давать комментарии отказался, пояснив, что пока еще рано про это говорить.

«Я бы не торопился сейчас комментировать какие-либо прогнозы. Есть политическое решение. Предстоит пройти большую избирательную кампанию — я имею в виду выборы президента Российской Федерации. Надо этот год отработать, и все основные планы связаны с выполнением тех обязательств и решением задач, которые стоят перед городом Новосибирском. Сейчас я сосредоточен на этом. На мой взгляд, сейчас рано говорить об этой теме», — сообщил Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов.

Но Локоть не исключил, что в отношении выдвижения его кандидатуры может быть проявлена инициатива со стороны центрального органа управления партии (КПРФ).

На вопрос журналистов об отношении к формату сити-менеджера в применении к управлению Новосибирском мэр города ответил отрицательно. «Я был противником подобной схемы и остаюсь ее убежденным противником. Мои взгляды по этой теме были сформированы еще до того, как я был избран мэром. Новосибирск — это город сложных политических взаимоотношений. Я считаю, что схема выборов мэра прямым голосованием в Новосибирске показывает свою эффективность», — пояснил Анатолий Локоть.

Напомним, Андрей Травников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. Он сменил ушедшего в отставку по собственному желанию губернатора Владимира Городецкого. Соответствующий указ 6 октября подписал президент РФ Владимир Путин.

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