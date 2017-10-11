Водителям Прикамья разрешат забирать автомобили с эвакуаторов

Одна из них предусматривает возможность избежать эвакуации транспортного средства на штрафстоянку в случае парковки в неположенном месте.

Как пояснили в пресс-службе заксобрания, поправки в региональный закон о перемещении транспорта на штрафстоянки одобрили депутаты в ходе заседания рабочей группы. В дальнейшем документ будет рассмотрен на пленарном заседании регионального парламента.

В частности, народные избранники предлагают прекращать процедуру эвакуации неправильно припаркованного транспортного средства, если эвакуатор, на который оно погружено, еще не тронулся, а его владелец оказался поблизости и готов убрать автомобиль с запрещенного для стоянки места.