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10:10 (мск), источник: "Российская газета"

Водителям Прикамья разрешат забирать автомобили с эвакуаторов

Депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили поправки в региональный законопроект о перемещении транспорта на штрафстоянку.

Одна из них предусматривает возможность избежать эвакуации транспортного средства на штрафстоянку в случае парковки в неположенном месте.

Как пояснили в пресс-службе заксобрания, поправки в региональный закон о перемещении транспорта на штрафстоянки одобрили депутаты в ходе заседания рабочей группы. В дальнейшем документ будет рассмотрен на пленарном заседании регионального парламента.

В частности, народные избранники предлагают прекращать процедуру эвакуации неправильно припаркованного транспортного средства, если эвакуатор, на который оно погружено, еще не тронулся, а его владелец оказался поблизости и готов убрать автомобиль с запрещенного для стоянки места.

Законотворческую инициативу депутатов подержала краевая прокуратура.

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