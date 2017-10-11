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10:09 (мск), источник: СуперОмск

Александр Бурков об оттоке из Омской области: «Самое страшное, что уезжает молодежь»

В среду, 11 октября, в стенах облправительства прошла церемония представления обществу врио губернатора Омской области Александра Буркова.

Источник: РИА "Новости"

Главу региона представлял полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Согласно выступлению Александра Буркова, свою работу врио посвятит борьбе с оттоком населения из региона. О снижении населения в Омской области ранее Буркову говорил президент России Владимир Путин.

«Остается проблема оттока населения из Омской область. Самое страшное, что уезжает молодежь. Уговорами мы их не оставим — надо решать проблемы повышения уровня жизни на омской земле. Я буду работать с местными кадрами. Членам правительства Омской области будет дана возможность показать и проявить себя. Потом команда будет формироваться совместно с общественностью и Заксобранием», — уточнил Бурков.

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