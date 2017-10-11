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10:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников будет разбираться с условиями мусорной концессии и не исключил отмены или переформатирования проекта

Андрей Травников отметил, что, вполне возможно, мусорную концессию придется «или отменять, или переформатировать», рассказал врио губернатора «Вестям».

Источник: Вести - Новосибирск

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников будет разбираться с условиями мусорной концессии и не исключил отмены или переформатирования проекта.

«Что касается концессии по мусоросортировочному заводу и полигону, вполне возможно, что её придется или отменять, или как-то переформатировать. Потому что кроме вопросов, которые есть у депутатов, у жителей, помимо вопросов экономического характера, финансовых условий соглашения, есть и существенное законодательное ограничение. Как выяснилось один из земельных участков, который выделили под строительство полигона, попадет в ограничительную зону аэродрома. Как мне докладывают коллеги — этот вопрос будет достаточно сложно решить. Это будет существенным препятствием для реализации проекта. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Новосибирск — огромный мегаполис, растущий город и проблему утилизации бытовых отходов все равно придётся решать. Причем желательно, чтобы это был современный способ утилизации. Времени на принятие подобных решений остается не так много», — заявил Травников.

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