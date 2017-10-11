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10:13 (мск), источник: Noi.md

Додон встретился с Путиным

В рамках беседы с президентом Молдовы глава российского государства напомнил, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.

Источник: Noi.md

Путин отметил, что за эти годы в истории отношений Молдовы и России произошло много событий.

— В этом контексте мы высоко ценим ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что этот процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдовы, так и народ Российской Федерации. Я рад возможности на полях саммита СНГ поговорить с вами обо всем комплексе наших двусторонних связей, — сказал президент РФ.

Говоря о договоренностях, которые ранее уже были достигнуты и начали реализовываться, Владимир Путин отметил, что их цель — поддержка усилий Игоря Додона, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений.

— И мы очень рассчитываем, что люди это увидят, оценят и всячески будут поддерживать те силы в вашей стране, которые нацелены на дальнейшее улучшение и на строительство российско-молдавских отношений. Ну, а мы в будущем безусловно будем строить и экономические наши контакты, исходя из уровня нашего политического взаимодействия. На сегодня, еще раз повторю, мы хотим поддержать ваши искренние намерения воссоздать и развивать российско-молдавские отношения, — добавил он.

Российский президент также заверил в участии РФ в урегулировании приднестровского конфликта.

— Мы с вами много раз об этом говорили. Будем выступать, безусловно, гарантами тех договоренностей, которые могут и должны в конце концов появиться для того, чтобы решить эту проблему раз и навсегда в интересах всех людей, которые на этой территории проживают, — подчеркнул Путин.

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