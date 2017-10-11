Додон встретился с Путиным
В рамках беседы с президентом Молдовы глава российского государства напомнил, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.
В рамках беседы с президентом Молдовы глава российского государства напомнил, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.
Путин отметил, что за эти годы в истории отношений Молдовы и России произошло много событий.
— В этом контексте мы высоко ценим ваши усилия по нормализации
Говоря о договоренностях, которые ранее уже были достигнуты и начали реализовываться, Владимир Путин отметил, что их цель — поддержка усилий Игоря Додона, направленных на нормализацию
— И мы очень рассчитываем, что люди это увидят, оценят и всячески будут поддерживать те силы в вашей стране, которые нацелены на дальнейшее улучшение и на строительство
Российский президент также заверил в участии РФ в урегулировании приднестровского конфликта.
— Мы с вами много раз об этом говорили. Будем выступать, безусловно, гарантами тех договоренностей, которые могут и должны в конце концов появиться для того, чтобы решить эту проблему раз и навсегда в интересах всех людей, которые на этой территории проживают, — подчеркнул Путин.