Додон встретился с Путиным

Источник: Noi.md

Путин отметил, что за эти годы в истории отношений Молдовы и России произошло много событий.

— В этом контексте мы высоко ценим ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что этот процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдовы, так и народ Российской Федерации. Я рад возможности на полях саммита СНГ поговорить с вами обо всем комплексе наших двусторонних связей, — сказал президент РФ.

Говоря о договоренностях, которые ранее уже были достигнуты и начали реализовываться, Владимир Путин отметил, что их цель — поддержка усилий Игоря Додона, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений.

— И мы очень рассчитываем, что люди это увидят, оценят и всячески будут поддерживать те силы в вашей стране, которые нацелены на дальнейшее улучшение и на строительство российско-молдавских отношений. Ну, а мы в будущем безусловно будем строить и экономические наши контакты, исходя из уровня нашего политического взаимодействия. На сегодня, еще раз повторю, мы хотим поддержать ваши искренние намерения воссоздать и развивать российско-молдавские отношения, — добавил он.

Российский президент также заверил в участии РФ в урегулировании приднестровского конфликта.