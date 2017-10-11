Активисты снова демонтировали мемориальную доску Немцову в центре Москвы

«Сегодня утром участники общественного движения SERB снова демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную на фасаде дома по адресу: Климентовский переулок, 9, пластиковую табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов», — сказал он.

Жители дома неоднократно предупреждали тех, кто устроил мемориал Немцова у них под окнами, что этот человек никогда не проживал у них в доме. Игорь Бекетов Лидер общественного движения SERB

По его словам, участники движения SERB снова потребовали привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших в общественном месте табличку, «имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком».