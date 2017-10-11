Бюджет, депутатские зарплаты и наказы: Дума города Владивостока приступает к работе
В повестке заседания — девять вопросов.
В повестке заседания — девять вопросов.
Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.
Новый состав Думы города Владивостока приступает к работе. Депутаты соберутся на заседание в четверг, 12 октября. Начинает созыв работу с бюджета, наказов избирателей, а также депутаты не забыли о себе — в повестке вопрос о зарплатах народных избранников. Всего Дума планирует рассмотреть девять вопросов, сообщает ИА PrimaMedia.
Первое заседание новоизбранные депутаты провели 22 сентября. На нем решались только организационные вопросы, такие как избрание спикера,
За этот период депутаты более или менее погрузились в повестку. Отметим, что депутатский корпус обновился на 77%, и эти народные избранниками являются новичками в местной политике и власти. Тем не менее, спикер Думы Владивостока Андрей Брик — человек опытный. Если не в депутатстве, то в выстраивании взаимоотношений с людьми, коллективами и органами власти. Депутатам есть с кого брать пример. Впрочем, Андрей Брик максимально старается помочь своим коллегам, причем вне зависимости от партийной принадлежности. Как отмечают наблюдатели, Андрей Брик приглашает депутатов на все мероприятия, где принимает участие, на сцену для выступления поднимается не один, а зовет с собой присутствующих коллег. Не так давно он заявил, что планирует тесно работать с АТУ районов, и призвал «управы» ответить взаимностью не ему самому, а депутатскому корпусу вообще. Стиль руководства, судя по первым шагам Андрея Брика, серьезно отличается от предыдущего созыва.
Кроме того, депутаты рассмотрят проект решения «Об утверждении состава Общественного совета Думы города Владивостока». Проект был одобрен комитетом по МСУ еще прошлого созыва. А сама процедура формирования Общественного совета Думы Владивостока была запущена в июле.
Напомним, в список на включение вошли девять кандидатов: Ольга Виселова (Владивостокская городская организация профсоюза работников народного образования и науки), Валерий Калюжный (Фонд культурное и физическое развитие человека), Михаил Колтович (Приморское региональное отделение «Союза машиностроителей России»), Юрий Леонтьев (Морской экологический фонд по предотвращению загрязнения акватории портов и морей Дальневосточного региона), Юрий Мельников (совет Приморского отделения «Ассоциации юристов России»), Наталья Назаренко (Ассоциация «Фармацевтическое содружество»), Валерий Тарабаров (Совет почетных граждан Владивостока), Оксана Фалеева («Женская федерация борьбы самбо, волной борьбы и борьбы дзюдо» Приморья) и Юрий Фильчёнок (профсоюзная организация АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»). Кандидатами на три резервных места были предложены Ирина Медведева («Совет многодетных родителей» Приморья), Юрий Оборин (Союз автотранспортников Приморского края) и Андрей Смолянников («Федерация спорта лиц с поражением
Важный вопрос повестки — о наказах избирателей на 2018 год. Их народные избранники, в основном, собирали в период проведения избирательной кампании. И сейчас главное отразить их в проекте бюджета на следующий год.
Помимо наказов избирателей рассмотрит Дума вопрос об оплате труда депутатов Думы города Владивостока, главы города Владивостока. Причем сразу в трех чтениях. Этот вопрос ранее изучил комитет по МСУ, причем внепланово, что вызвало недоумение в кулуарах самой гордумы. Дело в том, что, согласно законодательству об МСУ, зарплату может получать 10% от общей численности депутатского корпуса. В случае с Думой Владивостока — это три депутата. И в предыдущем созыве зарплату помимо спикера гордумы (Елены Новицкой — ред.), который работает на постоянной основе, получали еще два рядовых депутата, то есть не занимавшие должностей.
В этом созыве на зарплату, положенную рядовым депутатам, претендуют оба
На заседании 12 октября депутаты рассмотрят этот вопрос, но уже в установленном порядке.
Также депутаты утвердят план работы на IV квартал 2017 года и примут решение по награждению почетной грамотой Думы города Владивостока.