Бюджет, депутатские зарплаты и наказы: Дума города Владивостока приступает к работе

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.

Новый состав Думы города Владивостока приступает к работе. Депутаты соберутся на заседание в четверг, 12 октября. Начинает созыв работу с бюджета, наказов избирателей, а также депутаты не забыли о себе — в повестке вопрос о зарплатах народных избранников. Всего Дума планирует рассмотреть девять вопросов, сообщает ИА PrimaMedia.

Первое заседание новоизбранные депутаты провели 22 сентября. На нем решались только организационные вопросы, такие как избрание спикера, вице-спикеров, председателей комитетов и, собственно, был определен персональный состав комитетов.

За этот период депутаты более или менее погрузились в повестку. Отметим, что депутатский корпус обновился на 77%, и эти народные избранниками являются новичками в местной политике и власти. Тем не менее, спикер Думы Владивостока Андрей Брик — человек опытный. Если не в депутатстве, то в выстраивании взаимоотношений с людьми, коллективами и органами власти. Депутатам есть с кого брать пример. Впрочем, Андрей Брик максимально старается помочь своим коллегам, причем вне зависимости от партийной принадлежности. Как отмечают наблюдатели, Андрей Брик приглашает депутатов на все мероприятия, где принимает участие, на сцену для выступления поднимается не один, а зовет с собой присутствующих коллег. Не так давно он заявил, что планирует тесно работать с АТУ районов, и призвал «управы» ответить взаимностью не ему самому, а депутатскому корпусу вообще. Стиль руководства, судя по первым шагам Андрея Брика, серьезно отличается от предыдущего созыва.

В рамках первого именно рабочего заседания депутаты рассмотрят порядка 10 вопросов. В числе основных вопросов — корректировка бюджета в связи с безвозмездными поступлениями в размере 1,9 млн рублей на развитие физкультуры и спорта. Иные изменения связаны с перемещением средств между главными распределителями бюджетных средств. Наболевший вопрос — по субсидированию МУП «ВПОПАТ-1». Не исключено, что в рамках заседания депутаты коснутся его судьбы. Накануне, 10 октября, бюджетный комитет под председательством Владимира Исакова поднимали вопрос о необходимости субсидирования транспортного предприятия, испытывающего в настоящий момент трудности с выплатой налогов.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект решения «Об утверждении состава Общественного совета Думы города Владивостока». Проект был одобрен комитетом по МСУ еще прошлого созыва. А сама процедура формирования Общественного совета Думы Владивостока была запущена в июле.

Напомним, в список на включение вошли девять кандидатов: Ольга Виселова (Владивостокская городская организация профсоюза работников народного образования и науки), Валерий Калюжный (Фонд культурное и физическое развитие человека), Михаил Колтович (Приморское региональное отделение «Союза машиностроителей России»), Юрий Леонтьев (Морской экологический фонд по предотвращению загрязнения акватории портов и морей Дальневосточного региона), Юрий Мельников (совет Приморского отделения «Ассоциации юристов России»), Наталья Назаренко (Ассоциация «Фармацевтическое содружество»), Валерий Тарабаров (Совет почетных граждан Владивостока), Оксана Фалеева («Женская федерация борьбы самбо, волной борьбы и борьбы дзюдо» Приморья) и Юрий Фильчёнок (профсоюзная организация АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»). Кандидатами на три резервных места были предложены Ирина Медведева («Совет многодетных родителей» Приморья), Юрий Оборин (Союз автотранспортников Приморского края) и Андрей Смолянников («Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Приморском крае»).

Важный вопрос повестки — о наказах избирателей на 2018 год. Их народные избранники, в основном, собирали в период проведения избирательной кампании. И сейчас главное отразить их в проекте бюджета на следующий год.

Помимо наказов избирателей рассмотрит Дума вопрос об оплате труда депутатов Думы города Владивостока, главы города Владивостока. Причем сразу в трех чтениях. Этот вопрос ранее изучил комитет по МСУ, причем внепланово, что вызвало недоумение в кулуарах самой гордумы. Дело в том, что, согласно законодательству об МСУ, зарплату может получать 10% от общей численности депутатского корпуса. В случае с Думой Владивостока — это три депутата. И в предыдущем созыве зарплату помимо спикера гордумы (Елены Новицкой — ред.), который работает на постоянной основе, получали еще два рядовых депутата, то есть не занимавшие должностей.

В этом созыве на зарплату, положенную рядовым депутатам, претендуют оба вице-спикера — Елена Новицкая и Геннадий Куликов. Но чтобы такое перераспределение случилось, а также изменился размер оплаты труда нардепа, необходимо внести соответствующие изменения в правовой акт. Как стало известно ИА PrimaMedia, в силу сжатых сроков, вопрос на заседание комитета по МСУ, которое прошло 4 октября, был внесен буквально за 10 минут до начала заседания по инициативе Елены Новицкой. Начинающий политик Роза Чемерис, возглавляющая комитет по МСУ, возможно, в силу своей пока еще малоопытности, вынесла на обсуждение этот вопрос с голоса. Как итог, СМИ написали о данном факте, в то время как спикера гордумы никто не предупредил о том, что такая тема вообще планируется к обсуждению. Фактически, о том, что Дума начинает работу с депутатских зарплат руководство Думы узнало со страниц изданий, а не от своих же коллег.

На заседании 12 октября депутаты рассмотрят этот вопрос, но уже в установленном порядке.