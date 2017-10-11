Локоть не нашел в Новосибирске места для сити-менеджера
В среду, 11 октября, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть провел традиционную встречу с журналистами, где не мог не коснуться политических вопросов, которых в последние дни возникло немало.
В среду, 11 октября, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть провел традиционную встречу с журналистами, где не мог не коснуться политических вопросов, которых в последние дни возникло немало.
Градоначальник прокомментировал свое возможное участие в следующих губернаторских выборах, а также высказался категорически против возможности введения в Новосибирске института
Мэр Новосибирска сообщил, что у него состоялась протокольная встреча с врио губернатора Андреем Травниковым. Анатолий Локоть надеется, что уже в ближайшее время состоится и рабочая встреча с новым руководителем области. Он сам попросил о ней, чтобы рассказать о проблемах города.
Как заявил мэр: «Я готовлюсь к ней». Анатолия Локтя просто не могли не спросить о том, намерен ли он принять участие в губернаторских выборах следующей осенью. Тем более, что накануне СМИ широко распространили слова секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, который заявил: «Решение пока не обсуждалось, но уже очевидно, что Анатолий Локоть будет участвовать в губернаторских выборах, так как он единственный, кто сможет составить конкуренцию президентскому назначенцу».
Новосибирский мэр заявил, что не будет комментировать высказывание Сергея Обухова, но по сути вопроса высказался: «Я бы не торопился с
Он также добавил, что «надо год отработать, а все основные планы сегодня связаны с выполнением тех обязательств и решением тех задач, которые стоят перед городом Новосибирском». Резюме мэра было таково: решений никаких нет и говорить об этом рано. Что же касается того, кто должен будет проявить инициативу, Анатолий Локоть, который также является первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ, констатировал, что утверждает такое решение ЦК КПРФ, но областная партийная организация имеет право проявить инициативу.
Мэр Новосибирска подробно ответил на вопрос «ФедералПресс» о том, как он относится к суждению о том, что в Новосибирске можно ввести пост
Анатолий Локоть не стал разводить дипломатию, а повторил свою позицию, которая состоит в том, что альтернативы прямым выборам мэра мегаполиса просто нет. Он еще раз подтвердил, что является противником схемы, предусматривающей появление в городе
Мэр также заметил, что Новосибирск является «городом сложных политических взаимоотношений», в котором нет единообразия. На его взгляд, очень важно уметь учитывать разные взгляды — политики должны это понимать. Равно, как и тот факт, что «схема выборов мэра прямым голосованием показала эффективность в городе Новосибирске».