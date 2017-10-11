Локоть не нашел в Новосибирске места для сити-менеджера

Градоначальник прокомментировал свое возможное участие в следующих губернаторских выборах, а также высказался категорически против возможности введения в Новосибирске института сити-менеджера. Руководитель Новосибирска специально отметил, что со всей серьезностью готовится к встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Подробности — в материале «ФедералПресс».

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Мэр Новосибирска сообщил, что у него состоялась протокольная встреча с врио губернатора Андреем Травниковым. Анатолий Локоть надеется, что уже в ближайшее время состоится и рабочая встреча с новым руководителем области. Он сам попросил о ней, чтобы рассказать о проблемах города.

Как заявил мэр: «Я готовлюсь к ней». Анатолия Локтя просто не могли не спросить о том, намерен ли он принять участие в губернаторских выборах следующей осенью. Тем более, что накануне СМИ широко распространили слова секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, который заявил: «Решение пока не обсуждалось, но уже очевидно, что Анатолий Локоть будет участвовать в губернаторских выборах, так как он единственный, кто сможет составить конкуренцию президентскому назначенцу».

Новосибирский мэр заявил, что не будет комментировать высказывание Сергея Обухова, но по сути вопроса высказался: «Я бы не торопился с каким-то прогнозом. Есть политическое решение, предстоит пройти большую избирательную кампанию — самую крупную для Российской Федерации», пояснив, что имеет в виду выборы президента.

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Он также добавил, что «надо год отработать, а все основные планы сегодня связаны с выполнением тех обязательств и решением тех задач, которые стоят перед городом Новосибирском». Резюме мэра было таково: решений никаких нет и говорить об этом рано. Что же касается того, кто должен будет проявить инициативу, Анатолий Локоть, который также является первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ, констатировал, что утверждает такое решение ЦК КПРФ, но областная партийная организация имеет право проявить инициативу.

Мэр Новосибирска подробно ответил на вопрос «ФедералПресс» о том, как он относится к суждению о том, что в Новосибирске можно ввести пост сити-менеджера вместо всенародно избираемого мэра. Подобные рассуждения на протяжении трех последних лет появляются регулярно. Многие эксперты считают, что таким образом политические оппоненты «красного мэра» стараются оказать на него давление. Ну, а поскольку врио губернатора Андрей Травников был как раз сити-менеджером, а не избранным мэром Вологды, то старая идея очень быстро обрела новое звучание.

Анатолий Локоть не стал разводить дипломатию, а повторил свою позицию, которая состоит в том, что альтернативы прямым выборам мэра мегаполиса просто нет. Он еще раз подтвердил, что является противником схемы, предусматривающей появление в городе сити-менеджера, напомнил, что возражал против нее до избрания мэра и возражает сегодня. Локоть заявил: «Прямое участие новосибирцев в избрании мэра показывает эффективность, устойчивость в самые критические моменты. Если попробовать изменить систему, последствия могут быть непредсказуемы».