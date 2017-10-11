Бурков будет искать болевые точки бюджета Омской области

На сегодняшнем пресс-подходе после представления перед членами правительства Омской области и депутатами временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков рассказал о первых шагах в новой должности. Он намерен начать работу с верстки бюджета на 2018 год.

«Говорить о программах пока рано. Нам предстоит это обсудить с правительством, депутатами и общественностью. В первую очередь будем говорить о межбюджетных отношениях и наполняемости бюджета. Предстоит детальный разбор того, где находятся болевые точки. Вместе нам предстоит выстраивать отношения с федеральным центром и работать на земле», — сказал Бурков.