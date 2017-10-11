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10:38 (мск), источник: СуперОмск

Бурков будет искать болевые точки бюджета Омской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков намерен начать работу с верстки бюджета.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

На сегодняшнем пресс-подходе после представления перед членами правительства Омской области и депутатами временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков рассказал о первых шагах в новой должности. Он намерен начать работу с верстки бюджета на 2018 год.

«Говорить о программах пока рано. Нам предстоит это обсудить с правительством, депутатами и общественностью. В первую очередь будем говорить о межбюджетных отношениях и наполняемости бюджета. Предстоит детальный разбор того, где находятся болевые точки. Вместе нам предстоит выстраивать отношения с федеральным центром и работать на земле», — сказал Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», сегодня, 11 октября, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил чиновникам и депутатам временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова.

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