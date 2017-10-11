Бурков будет искать болевые точки бюджета Омской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков намерен начать работу с верстки бюджета.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков намерен начать работу с верстки бюджета.
На сегодняшнем
«Говорить о программах пока рано. Нам предстоит это обсудить с правительством, депутатами и общественностью. В первую очередь будем говорить о межбюджетных отношениях и наполняемости бюджета. Предстоит детальный разбор того, где находятся болевые точки. Вместе нам предстоит выстраивать отношения с федеральным центром и работать на земле», — сказал Бурков.
Как ранее сообщал «СуперОмск», сегодня, 11 октября, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил чиновникам и депутатам временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова.