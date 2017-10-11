В Казань прибыла делегация Узбекистана
(Город Казань KZN.RU, 10 октября). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Узбекистана во главе с заместителем
(Город Казань KZN.RU, 10 октября). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Узбекистана во главе с заместителем
Р. Минниханов поприветствовал участников и выразил уверенность, что визит узбекской делегации в Казань будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном, направленного на укрепление
Рустам Минниханов подчеркнул, что объем взаимной торговли между Татарстаном и Узбекистаном пока не отражает всех имеющихся возможностей: «Мы видим большие перспективы сотрудничества. Этому способствуют наши схожие языки, культура и обычаи. Но главное — есть желание и воля высшего руководства обеих стран». Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в качестве приоритета в развитии
Он сообщил, что Татарстан имеет большой опыт в части развития нефтедобывающей и нефтехимической промышленности. Ключевые предприятия в данной отрасли — компании «Татнефть» и «ТАИФ». Рустам Минниханов предложил рассмотреть все возможные варианты сотрудничества в данной сфере: начиная от поставок готовой продукции в Узбекистан и реализации совместных проектов до взаимодействия в части подготовки отраслевых специалистов.
Узбекистан в свою очередь обладает развитой отраслью легкой промышленности. «Я уверен, что мы сможем наладить контакты в этой области. Следует пригласить узбекский бизнес в республику, предложить им все необходимые условия, оказать соответствующую поддержку», — обратился Рустам Минниханов к руководителю Агентства инвестиционного развития РТ Талие Минуллиной.
Президент Татарстана также отметил необходимость активизации туристических связей, сотрудничества в области машиностроения, строительства,
Гуломжон Ибрагимов в свою очередь поблагодарил Президента Татарстана за прием, отметив, что руководство Узбекистана заинтересовано в наращивании сотрудничества с республикой. «Татарстан имеет большой опыт в целом ряде областей. Мы многое можем у вас перенять, а также совместно решать те или иные задачи. Сегодня у нас есть серьезные намерения взаимодействовать с “КАМАЗом”, “Татнефтью” и другими крупными предприятиями республики. Главное — мы определились с механизмами дальнейшей работы. Думаю, определенные проекты мы сможем начать уже в этом году», — добавил
Со стороны Татарстана во встрече приняли участие Мэр Казани Ильсур Метшин,