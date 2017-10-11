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10:36 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казань прибыла делегация Узбекистана

(Город Казань KZN.RU, 10 октября). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Узбекистана во главе с заместителем Премьер-министра Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым. Встреча прошла в резиденции Президента РТ в Казанском Кремле.

Р. Минниханов поприветствовал участников и выразил уверенность, что визит узбекской делегации в Казань будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном, направленного на укрепление российско-узбекских отношений. Президент Татарстана напомнил о своем визите в Узбекистан в сентябре этого года и поблагодарил Гуломжона Ибрагимова за оказанное гостеприимство и организованную обширную деловую и культурную программу.

Рустам Минниханов подчеркнул, что объем взаимной торговли между Татарстаном и Узбекистаном пока не отражает всех имеющихся возможностей: «Мы видим большие перспективы сотрудничества. Этому способствуют наши схожие языки, культура и обычаи. Но главное — есть желание и воля высшего руководства обеих стран». Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в качестве приоритета в развитии российско-узбекских отношений определили укрепление межрегионального сотрудничества, отметил Рустам Минниханов.

Он сообщил, что Татарстан имеет большой опыт в части развития нефтедобывающей и нефтехимической промышленности. Ключевые предприятия в данной отрасли — компании «Татнефть» и «ТАИФ». Рустам Минниханов предложил рассмотреть все возможные варианты сотрудничества в данной сфере: начиная от поставок готовой продукции в Узбекистан и реализации совместных проектов до взаимодействия в части подготовки отраслевых специалистов.

Узбекистан в свою очередь обладает развитой отраслью легкой промышленности. «Я уверен, что мы сможем наладить контакты в этой области. Следует пригласить узбекский бизнес в республику, предложить им все необходимые условия, оказать соответствующую поддержку», — обратился Рустам Минниханов к руководителю Агентства инвестиционного развития РТ Талие Минуллиной.

Президент Татарстана также отметил необходимость активизации туристических связей, сотрудничества в области машиностроения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, информатизации, культуры и ряде других направлений. Рустам Минниханов предложил Гуломжону Ибрагимову организовать дополнительные взаимные визиты представителей деловых кругов и до конца месяца определить ключевые бизнес-проекты.

Гуломжон Ибрагимов в свою очередь поблагодарил Президента Татарстана за прием, отметив, что руководство Узбекистана заинтересовано в наращивании сотрудничества с республикой. «Татарстан имеет большой опыт в целом ряде областей. Мы многое можем у вас перенять, а также совместно решать те или иные задачи. Сегодня у нас есть серьезные намерения взаимодействовать с “КАМАЗом”, “Татнефтью” и другими крупными предприятиями республики. Главное — мы определились с механизмами дальнейшей работы. Думаю, определенные проекты мы сможем начать уже в этом году», — добавил вице-премьер Узбекистана.

Со стороны Татарстана во встрече приняли участие Мэр Казани Ильсур Метшин, вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, министр здравоохранения РТ Адель Вафин, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, руководители промышленных предприятий республики и другие, сообщает портал Правительства РТ.

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