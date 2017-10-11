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10:44 (мск), источник: Новая Кубань

В Абинском районе трех депутатов лишили мандатов из-за скрытого имущества

Полномочия народных избранников досрочно прекращены.

Краснодар. 11 окт. — Новая Кубань. Факты несоблюдения антикоррупционного законодательства были выявлены прокуратурой муниципалитета в ходе проверки.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что три депутата Холмского сельского поселения при подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи укрыт доход, полученный в 2015, 2016 годах, на сумму более 13 млн рублей, а также сведения о находящихся в их собственности и в пользовании трёх транспортных средствах, 2 прицепах, 5 банковских счетов.

По результатам проверки прокурор Абинского района внес представление в Совет поселения о принятии мер в отношении вышеназванных депутатов. В итоге все три народных избранника были досрочно лишены своих полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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