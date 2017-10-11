В Абинском районе трех депутатов лишили мандатов из-за скрытого имущества

Сотрудники надзорного ведомства установили, что три депутата Холмского сельского поселения при подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи укрыт доход, полученный в 2015, 2016 годах, на сумму более 13 млн рублей, а также сведения о находящихся в их собственности и в пользовании трёх транспортных средствах, 2 прицепах, 5 банковских счетов.