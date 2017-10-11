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10:48 (мск), источник: "Российская газета"

Балтфлот получит самый быстрый в России катер

В состав Балтийского флота войдет новейший патрульный катер проекта 03160 «Раптор».

Это двенадцатое судно в серии, построенное на петербургском предприятии «Пелла» по заказу ВМФ РФ. В Северной столице уже прошла церемония подписания акта его передачи в состав Военно-Морского Флота России, сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Катера этого проекта являются самыми скоростными в составе надводных сил ВМФ России. Государственные испытания патрульного катера «Раптор» успешно прошли в морских полигонах в акватории Балтийского моря.

— Наряду со строительством кораблей морской и океанской зоны главное командование ВМФ уделяет внимание и развитию малотоннажной высокомобильной составляющей надводных сил. Катера типа «Раптор» имеют превосходные характеристики для эффективных действий в акваториях, прилегающих к пунктам базирования Военно-морского Флота, — отметил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Катер проекта 03160 «Раптор» предназначен для выполнения таких задач как доставка группы военнослужащих — не менее 20 человек, несение патрульной службы, перехват и задержание малоразмерных целей, участие в спасательных операциях. Он работает в любое время суток.

Длина — 16,9 метра, экипаж — 3 человека, скорость хода — 50 узлов. Защита — бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости, иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм. Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм, дальность обнаружения цели 3000 м, прицельная дальность стрельбы 2000 м, два пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм.

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