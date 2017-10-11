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11:00 (мск), источник: Om1.ru

Новый губернатор Омской области Бурков сформирует команду из местных кадров

Временный глава региона дал понять, что не привез из Свердловской области политических соратников.

Сегодня, 11 октября, полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло представил нового временного губернатора Омской области Александра Буркова.

Напомним, что 9 октября президент отправил в отставку Виктора Назарова, назначив на его место депутата Госдумы от Свердловской области Александра Буркова.

Главной интригой до последнего момента оставалось, будет ли новый глава региона формировать свою команду из существующего кабмина или привезет с собой из Екатеринбурга свои кадры.

Но на церемонии представления новый врио с первых слов развеял эти сомнения. Он намерен сформировать правительство из тех политиков, которые работают в регионе. А не везти «приглашенных» министров.

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LIVE: Губернатора Буркова представляют омской элите

Александр Бурков, временный губернатор Омской области:

 — В Омской области кроется будущее российской промышленности. Не надо делить собственность. Надо, чтобы бизнес богател и народ не нищал. Мы все равны перед законом. Самое страшное сейчас — отток молодежи из Омской области. И уговорами мы это не решим. Надо улучшать экологию и качество образования. Что касается кадровой политики, я буду опираться на местные кадры. Пусть каждый министр проявит себя. А потом я посоветуюсь с Заксобранием Омской области и сформирую команду. Потом мы будем принимать кадровые решения вместе. Готов работать на благо региона.

Также новый глава региона оказался сторонником взвешенных шагов в своей работе. Об этом он заявил в своем первом общении с омской прессой.

— Даже с экономической точки зрения нужно принимать взвешенные решения. Скоропалительные действия могут привести к необратимым последствиям. Самая главная задача моя — повышение качества уровня жизни населения, — подчеркнул Бурков.

Отметим, что ранее сообщалось, что свеженазначенный глава региона будет формировать правительство из Свердловской политической элиты.

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