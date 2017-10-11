Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена «скончавшегося» Хворостовского прокляла журналистов
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Автор статьи о смерти Хворостовского взяла вину на себя
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ: Николай Басков заявил о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов обратился к поклонникам
СМИ, сообщившее о «смерти» Хворостовского, объяснилось
«Неправда!»: директор Хворостовского ответил СМИ
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
8Веселое кладбище в Румынии
10:57 (мск), источник: СуперОмск

Минстрой РФ одобрил Карася в главы омского Фонда капремонта

Минстрой РФ согласовал кандидатуру Дмитрия Карася для должности руководителя омского Фонда капремонта.

Федеральное министерство прислало официальное подтверждение о прохождении Карасем квалификационного экзамена, а также дистанционно провело с претендентом собеседование, сообщила пресс-служба омского Минстроя.

Тестирование представляло собой 167 вопросов на проверку знаний федерального и областного законодательства, Карась набрал 45 баллов из 50 возможных. После этого он прошел собеседование и с комиссией омского Минстроя.

Трудовой договор на три года с новым руководителем будет заключен после заседания совета Фонда, которое назначено на 16 октября. Ранее же Дмитрий Карась возглавлял ведомства в качества исполняющего обязанности главы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
ФСБ задержала мужчину за переписку в мессенджере
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
ГД повысила штраф не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь