Минстрой РФ одобрил Карася в главы омского Фонда капремонта
Минстрой РФ согласовал кандидатуру Дмитрия Карася для должности руководителя омского Фонда капремонта.
Минстрой РФ согласовал кандидатуру Дмитрия Карася для должности руководителя омского Фонда капремонта.
Федеральное министерство прислало официальное подтверждение о прохождении Карасем квалификационного экзамена, а также дистанционно провело с претендентом собеседование, сообщила
Тестирование представляло собой 167 вопросов на проверку знаний федерального и областного законодательства, Карась набрал 45 баллов из 50 возможных. После этого он прошел собеседование и с комиссией омского Минстроя.
Трудовой договор на три года с новым руководителем будет заключен после заседания совета Фонда, которое назначено на 16 октября. Ранее же Дмитрий Карась возглавлял ведомства в качества исполняющего обязанности главы.