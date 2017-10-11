Минстрой РФ одобрил Карася в главы омского Фонда капремонта

Федеральное министерство прислало официальное подтверждение о прохождении Карасем квалификационного экзамена, а также дистанционно провело с претендентом собеседование, сообщила пресс-служба омского Минстроя.

Тестирование представляло собой 167 вопросов на проверку знаний федерального и областного законодательства, Карась набрал 45 баллов из 50 возможных. После этого он прошел собеседование и с комиссией омского Минстроя.