Депутаты высказались по поводу увольнения вице-министра энергетики
В кулуарах мажилиса парламента РК депутаты прокомментировали кадровые решения, принятые в связи с ситуацией на топливном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.
В кулуарах мажилиса парламента РК депутаты прокомментировали кадровые решения, принятые в связи с ситуацией на топливном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.
Мажилисмен Павел Казанцев, заметил, что дисциплинарные меры необходимо было принять.
«Кадровые меры, безусловно, надо принимать, и я, допустим, поддерживаю решение
В то же время парламентарий уточнил, что так или иначе, но, в целом, это не решит существующей проблемы.
«Проблему надо решать сейчас с бензином, потому что пока ситуация непонятна. Как будет решаться проблема, правительство опять встречает зиму совершенно неожиданным образом, НПЗ каждый год встают на профилактический ремонт и каждый год не создаются запасы топлива. Необходимы системные меры», — считает он.
На счет последующих действий главы энергетического ведомства депутат полагает, что министру необходимо, в первую очередь, урегулировать ценовой вопрос.
«Бозумбаев (Канат Бозумбаев) вчера объявил свою позицию примерно, и как он сейчас поступит это дело его чести. Надо рассуждать как он поступит с точки зрения немедленных и решительных действий. Бензин сегодня в Уральске уже 200 тенге, СМИ давали, — это уже совсем не смешно», — отметил П. Казанцев.
Айкын Конуров в свою очередь заявил, что «жертвовать министром» нецелесообразно.
«Жертвовать министров, а уж тем более