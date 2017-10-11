Депутаты высказались по поводу увольнения вице-министра энергетики

Источник: Zakon.kz

Мажилисмен Павел Казанцев, заметил, что дисциплинарные меры необходимо было принять.

«Кадровые меры, безусловно, надо принимать, и я, допустим, поддерживаю решение премьер-министра, потому что дальше терпеть решение малоэффективное в решении вопросов топливного характера было нельзя», — сказал он.

В то же время парламентарий уточнил, что так или иначе, но, в целом, это не решит существующей проблемы.

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«Проблему надо решать сейчас с бензином, потому что пока ситуация непонятна. Как будет решаться проблема, правительство опять встречает зиму совершенно неожиданным образом, НПЗ каждый год встают на профилактический ремонт и каждый год не создаются запасы топлива. Необходимы системные меры», — считает он.

На счет последующих действий главы энергетического ведомства депутат полагает, что министру необходимо, в первую очередь, урегулировать ценовой вопрос.

«Бозумбаев (Канат Бозумбаев) вчера объявил свою позицию примерно, и как он сейчас поступит это дело его чести. Надо рассуждать как он поступит с точки зрения немедленных и решительных действий. Бензин сегодня в Уральске уже 200 тенге, СМИ давали, — это уже совсем не смешно», — отметил П. Казанцев.

Айкын Конуров в свою очередь заявил, что «жертвовать министром» нецелесообразно.