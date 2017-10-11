Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена «скончавшегося» Хворостовского прокляла журналистов
7 полезных осенних продуктов
Автор статьи о смерти Хворостовского сослался на «злого человека»
Кто убивает российских офицеров в Сирии
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Николай Басков заявил о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов обратился к поклонникам
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
8Веселое кладбище в Румынии
11:04 (мск), источник: Zakon.kz

Депутаты высказались по поводу увольнения вице-министра энергетики

В кулуарах мажилиса парламента РК депутаты прокомментировали кадровые решения, принятые в связи с ситуацией на топливном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Мажилисмен Павел Казанцев, заметил, что дисциплинарные меры необходимо было принять.

«Кадровые меры, безусловно, надо принимать, и я, допустим, поддерживаю решение премьер-министра, потому что дальше терпеть решение малоэффективное в решении вопросов топливного характера было нельзя», — сказал он.

В то же время парламентарий уточнил, что так или иначе, но, в целом, это не решит существующей проблемы.

Читайте также
Асет Магауов освобожден от должности — постановление правительства РК

«Проблему надо решать сейчас с бензином, потому что пока ситуация непонятна. Как будет решаться проблема, правительство опять встречает зиму совершенно неожиданным образом, НПЗ каждый год встают на профилактический ремонт и каждый год не создаются запасы топлива. Необходимы системные меры», — считает он.

На счет последующих действий главы энергетического ведомства депутат полагает, что министру необходимо, в первую очередь, урегулировать ценовой вопрос.

«Бозумбаев (Канат Бозумбаев) вчера объявил свою позицию примерно, и как он сейчас поступит это дело его чести. Надо рассуждать как он поступит с точки зрения немедленных и решительных действий. Бензин сегодня в Уральске уже 200 тенге, СМИ давали, — это уже совсем не смешно», — отметил П. Казанцев.

Айкын Конуров в свою очередь заявил, что «жертвовать министром» нецелесообразно.

«Жертвовать министров, а уж тем более вице-министром нецелесообразно. Я против любых отставок, я только за то, чтобы проблема решилась, и в итоге казахстанцы имели качественный и дешевый бензин», — указал он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Депутат ищет инициаторов отказа от строительства четвертого НПЗ в РК
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
ФСБ задержала мужчину за переписку в мессенджере
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
ГД повысила штраф не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь