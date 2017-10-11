Максим Решетников вручил государственные награды преподавателям высшей школы Пермского края
11 октября по поручению Президента России Владимира Путина Максим Решетников вручил преподавателям высшей школы государственные награды.
11 октября по поручению Президента России Владимира Путина Максим Решетников вручил преподавателям высшей школы государственные награды.
Заведующей кафедрой терапевтической стоматологии Пермского медуниверситета Ольге Гилевой присвоено звание заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации.
Заведующему кафедрой аналитической химии классического университета Михаилу Де́гтеву — звание заслуженного работника высшей школы Российской Федерации.
Заведующему кафедрой физической культуры Пермской сельскохозяйственной академии Сергею Яковлеву — звание заслуженного работника физической культуры.
Максим Решетников подчеркнул, что присвоение званий — заслуженная оценка профессионализма, многолетней научной, преподавательской и исследовательской деятельности. И еще одно доказательство того, что Пермский край может гордиться своими педагогами и врачами!