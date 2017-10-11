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11:27 (мск), источник: Nakanune.ru

Руководителем аппарата администрации Копейска назначен бывший помощник прокурора Челябинской области

Руководителем аппарата администрации Копейска назначен бывший старший помощник прокурора Челябинской области Анатолий Сараев.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

К своим обязанностям Сараев приступил с 9 октября.

Отметим, что с 2007 года он занимал должность старшего помощника прокурора Челябинской области по надзору за процессуальной деятельностью органов безопасности.

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