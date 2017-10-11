Руководителем аппарата администрации Копейска назначен бывший помощник прокурора Челябинской области
Руководителем аппарата администрации Копейска назначен бывший старший помощник прокурора Челябинской области Анатолий Сараев.
Руководителем аппарата администрации Копейска назначен бывший старший помощник прокурора Челябинской области Анатолий Сараев.
Об этом Накануне.RU сообщили в
К своим обязанностям Сараев приступил с 9 октября.
Отметим, что с 2007 года он занимал должность старшего помощника прокурора Челябинской области по надзору за процессуальной деятельностью органов безопасности.