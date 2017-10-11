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11:33 (мск), источник: Интерфакс

Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении до 2,5 тысяч рублей штрафа водителям, не пропустившим пешеходов на «зебре».

Источник: РИА "Новости"

Принятый закон увеличивает штраф водителям, не пропустившим пешеходов, автомобилистов и иных участников дорожного движения, пользующихся преимуществом. Он устанавливается в размере от 1500 до 2500 рублей (сейчас фиксированная сумма — 1500 рублей).

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев ранее напомнил, что это уже вторая волна повышения штрафа для водителей за такое нарушение.

Мы помним с вами безумные 90-е годы, когда пешеход боязливо стоял на “зебре” и ждал момента, когда ему удастся перебежать. Машины ехали, практически не останавливаясь. Ужесточение штрафов, хотя раздавались критические слова по этому поводу, тем не менее, себя оправдало.
Андрей Исаев
Первый замруководителя фракции «Единая Россия»

«Но началась вторая волна, подняли голову автомобильные хулиганы. Теперь размер штрафа ещё увеличивается, он будет от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста. Одним словом, показал себя как хам на дороге», — добавил он.

По словам депутата, закон направлен на борьбу с такими автохамами.

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