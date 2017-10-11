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11:40 (мск), источник: ЕАН

В этом году в армию призовут свыше четырех тысяч свердловчан

На Среднем Урале 1 октября традиционно стартовала призывная кампания, которая продлится до конца года.

Источник: РИА "Новости"

В этот раз из региона по призыву должны пойти в армию 4 169 человек, рассказал сегодня в ходе пресс-конференции военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин.

Все документы уже готовы, в регионе работает порядка 79 призывных комиссий. На данный момент уже призвано порядка 27% от необходимого числа мужчин.

По словам начальника отдела призыва и подготовки граждан на военную службу областного военного комиссариата Вадима Денисова, свердловских ребят распределят по пяти военным округам страны, порядка 700 военнослужащих останутся на территории Свердловской области.

Как рассказал Игорь Лямин, военный комиссариат сотрудничает с крупными уральскими предприятиями по военно-шефской программе. Так, например, сотрудники УГМК проходят службу на крейсере «Сметливый» в Черноморском флоте. А работники ПНТЗ и студенты одного из первоуральских колледжей — в Горном Щите.

Также представители военкомата представили журналистам военную форму образца 2014 года, сухпаек, состоящий из 19 предметов, и две пары теплых носков. Теперь солдаты получают зимние берцы, куртки стали теплее и легче по весу.

По словам Вадима Денисова, нареканий новая форма у служащих пока не вызывала. Что касается уклонистов, то их число постепенно уменьшается, отмечает Игорь Лямин. Например, весной текущего года их было порядка 250−270 человек, а осенью 2016 — 300. Этой осенью от службы в рядах российской армии уклонилось пока 12 человек. По словам комиссара, главную роль в этом растущий престиж армии среди населения.

Игорь Лямин: «По закону повестка должна быть вручена лично под роспись. Уже три года действует федеральный закон, согласно которому если мужчина незаконно не служил в вооруженных силах, он не имеет права занимать целый ряд должностей. И порядок этот действует даже после 27 лет, когда призывной возраст заканчивается — человеку не дают военный билет, вместо этого он получает справку. На данный момент работа с уклонистами активизируется: предприятия присылают запросы. Мне бы хотелось, чтобы меня услышали родители, молодежь: нужно прийти на призывной пункт и определиться с дальнейшей службой».

По его словам, уклонисты никак не влияют на показатели по призыву, которые выполняются более чем на сто процентов, но они вредят сами себе.

«Попрятался, не получил повестку, его ищут. Эти повестки также уходят и в ГУВД. Это вечно», — отметил военный комиссар.

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