Новый губернатор Бурков приехал в Омск с усиленной охраной

Сегодня, 11 октября, нового омского губернатора Александра Буркова представили омской политической элите. Глава региона, к слову, бывший депутат Госдумы от Свердловской области и член партии «Справедливая Россия», причем у эсеров он был вторым лицом и считался потенциальным преемником лидера Сергея Миронова. Но президент Владимир Путин направил екатеринбуржца в Сибирь.

Интересно, что по прибытии г-н Бурков продемонстрировал взвешенный подход к кадровой политике. Он сразу же заявил, что будет формировать команду из местного контингента, то есть, не исключено, что большая часть регионального кабмина экс-губернатора Виктора Назарова останется работать на прежнем месте.

А вот что касается охраны, то тут новый врио не стал доверять местным секьюрити. И привез с собой хорошо подготовленных людей.

Так, во время пресс-подхода нового омского политика охраняли сразу три человека в строгих, но явно дорогих костюмах. Они сильно выделялись на фоне затертой омской публики, причем их реакции можно было позавидовать: как только пресс- поход Александра Буркова завершился, первое лицо региона в эту же секунду, молниеносно отсекли от толпы журналистов и дали спокойно уйти.

Операция заняла долю секунды, и за это время глава аппарата прежнего губернатора Юрий Карючин успел только повернуть голову по направлению к удаляющемуся Александру Буркову. При губернаторе Назарове Корючин выполнял роль неофициального охранника и вмешивался в ситуацию в случае форс-мажора. Но при новом губернаторе его навыки пока остались не востребованы.

Отметим, что прежний глава региона Виктор Назаров передвигался по региону без охраны. Он оставался верен имиджу «своего парня» и не демонстрировал никаких усилий по обеспечению личной безопасности. Правда, в ряде поездок рядом с ним были замечены крепкие парни в штатском, но специальной охраны у Виктора Назарова никогда не было.

Штат секьюрити — обычная практика в регионах России. Так, в Новосибирской и Свердловской областях, как правило, этому уделяют самое пристальное внимание. В частности, глава Новосибирской области Владимир Городецкий был максимально открыт для общения с прессой, но без секьюрити не выходил даже в магазин.