Новый губернатор Бурков приехал в Омск с усиленной охраной
Несколько секьюрити оперативно обороняли своего руководителя от посягательств многочисленных представителей СМИ и других реальных опасностей. Предшественник Буркова Назаров ходил без охраны.
Несколько секьюрити оперативно обороняли своего руководителя от посягательств многочисленных представителей СМИ и других реальных опасностей. Предшественник Буркова Назаров ходил без охраны.
Сегодня, 11 октября, нового омского губернатора Александра Буркова представили омской политической элите. Глава региона, к слову, бывший депутат Госдумы от Свердловской области и член партии «Справедливая Россия», причем у эсеров он был вторым лицом и считался потенциальным преемником лидера Сергея Миронова. Но президент Владимир Путин направил екатеринбуржца в Сибирь.
Интересно, что по прибытии
А вот что касается охраны, то тут новый врио не стал доверять местным секьюрити. И привез с собой хорошо подготовленных людей.
Так, во время
Операция заняла долю секунды, и за это время глава аппарата прежнего губернатора Юрий Карючин успел только повернуть голову по направлению к удаляющемуся Александру Буркову. При губернаторе Назарове Корючин выполнял роль неофициального охранника и вмешивался в ситуацию в случае
Отметим, что прежний глава региона Виктор Назаров передвигался по региону без охраны. Он оставался верен имиджу «своего парня» и не демонстрировал никаких усилий по обеспечению личной безопасности. Правда, в ряде поездок рядом с ним были замечены крепкие парни в штатском, но специальной охраны у Виктора Назарова никогда не было.
Штат секьюрити — обычная практика в регионах России. Так, в Новосибирской и Свердловской областях, как правило, этому уделяют самое пристальное внимание. В частности, глава Новосибирской области Владимир Городецкий был максимально открыт для общения с прессой, но без секьюрити не выходил даже в магазин.
Что касается Москвы и