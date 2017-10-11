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11:38 (мск), источник: Вести - Калининград

Лидер Польской аграрной партии: «Нужно разблокировать МПП с Калининградской областью!»

Лидер Польской аграрной партии Владислав Косиняк-Камыш высказался за возобновление льготного режима приграничного передвижения между северными воеводствами Польши и российской Калининградской областью.

По его словам, польская сборная едет на ЧМ-2018, а часть матчей будет происходить в Калининграде.

«Нужно разблокировать малое приграничное движение с Калининградской областью, мяч на стороне правительства. Я написал по этому поводу письмо премьеру Беате Шидло», — подчеркивал лидер ПСЛ.

«Малое приграничное движение приносило миллионные прибыли польским предпринимателям, сегодня не приносит. Это хороший момент, чтобы возобновить такое сотрудничество. Сегодня это отличный момент, чтобы протянуть руку предпринимателям и производителям. Если партия ПИС не поднимет этой темы, то забьет мяч в собственные ворота», — добавил политик.

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