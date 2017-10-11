Надежда Бабкина попала в базу данных украинского «Миротворца»
Российская певица Надежда Бабкина внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Российская певица Надежда Бабкина внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Как сообщается на сайте, Бабкину включили в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым, «участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии Крыма», и «открытую поддержку российской агрессии», передает mk.ru.
Ранее в базу «Миротворца» попал российский и британский биохимик Жорес Медведев.